Відключення світла 4 червня в Кременчуці: де, коли і чому

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 709

Опублікували адреси, за якими очікуються перебої в енергопостачанні

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 4 червня в місті проводитимуть планові ремонтні роботи електромереж, тож декому з кременчужан доведеться посидіти без світла.

З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

б-р Автокразівський, 7-55, 10, 22;

вул. Богдана Хмельницького;

вул. Раїси Кириченко;

вул. Бригадна;

вул. Затонна;

вул. Недогарська;

вул. Весняна;

вул. Нечая;

вул. Короленка;

вул. Кооперативна;

вул. Сєдова;

вул. Лугова;

вул. Цимлянська;

вул. Каховська;

вул. Громадянська;

вул. Ботанічна;

вул. Пугачова;

вул. Лісна;

вул. Зелена;

вул. Пирогова;

вул. Кільцева;

пров. Героїв Бресту, 97, 99, 101;

пров. Бригадний;

пров. Дачний;

пров. Річний;

пров. Затонний;

пров. Набережний;

пров. Водний;

пров. Седова;

пров. Нечая;

пров. Центральний;

пров. Пугачова;

пров. Весняний;

пров. Бакинський;

пров. Західний;

пров. Градізький;

пров. Зв'язковий;

пров. Пирогова;

пров. Громадянський;

пров. Весняний;

пров. Дачний;

пров. Річний;

пр. Бригадний;

туп. Пугачова.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: