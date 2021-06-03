Відключення світла 4 червня в Кременчуці: де, коли і чому
Сьогодні, 17:27
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Опублікували адреси, за якими очікуються перебої в енергопостачанні
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 4 червня в місті проводитимуть планові ремонтні роботи електромереж, тож декому з кременчужан доведеться посидіти без світла.
З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:
- б-р Автокразівський, 7-55, 10, 22;
- вул. Богдана Хмельницького;
- вул. Раїси Кириченко;
- вул. Бригадна;
- вул. Затонна;
- вул. Недогарська;
- вул. Весняна;
- вул. Нечая;
- вул. Короленка;
- вул. Кооперативна;
- вул. Сєдова;
- вул. Лугова;
- вул. Цимлянська;
- вул. Каховська;
- вул. Громадянська;
- вул. Ботанічна;
- вул. Пугачова;
- вул. Лісна;
- вул. Зелена;
- вул. Пирогова;
- вул. Кільцева;
- пров. Героїв Бресту, 97, 99, 101;
- пров. Бригадний;
- пров. Дачний;
- пров. Річний;
- пров. Затонний;
- пров. Набережний;
- пров. Водний;
- пров. Седова;
- пров. Нечая;
- пров. Центральний;
- пров. Пугачова;
- пров. Весняний;
- пров. Бакинський;
- пров. Західний;
- пров. Градізький;
- пров. Зв'язковий;
- пров. Пирогова;
- пров. Громадянський;
- пров. Весняний;
- пров. Дачний;
- пров. Річний;
- пр. Бригадний;
- туп. Пугачова.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Левітана;
- вул. Господарська;
- вул. Попова;
- вул. Суворова;
- вул. Лікаря О.Богаєвського;
- вул. Сущінського;
- вул. Лєвуна;
- вул. Гранітна;
- вул. Бетонна;
- пров. Солдатський;
- пров. Червоний;
- пров. Господарський.