Кременчук

Відключення світла 4 червня в Кременчуці: де, коли і чому

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 709

 

Опублікували адреси, за якими очікуються перебої в енергопостачанні

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 4 червня в місті проводитимуть планові ремонтні роботи електромереж, тож декому з кременчужан доведеться посидіти без світла.

З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

  • б-р Автокразівський, 7-55, 10, 22;
  • вул. Богдана Хмельницького;
  • вул. Раїси Кириченко;
  • вул. Бригадна;
  • вул. Затонна;
  • вул. Недогарська;
  • вул. Весняна;
  • вул. Нечая;
  • вул. Короленка;
  • вул. Кооперативна;
  • вул. Сєдова;
  • вул. Лугова;
  • вул. Цимлянська;
  • вул. Каховська;
  • вул. Громадянська;
  • вул. Ботанічна;
  • вул. Пугачова;
  • вул. Лісна;
  • вул. Зелена;
  • вул. Пирогова;
  • вул. Кільцева;
  • пров. Героїв Бресту, 97, 99, 101;
  • пров. Бригадний;
  • пров. Дачний;
  • пров. Річний;
  • пров. Затонний;
  • пров. Набережний;
  • пров. Водний;
  • пров. Седова;
  • пров. Нечая;
  • пров. Центральний;
  • пров. Пугачова;
  • пров. Весняний;
  • пров. Бакинський;
  • пров. Західний;
  • пров. Градізький;
  • пров. Зв'язковий;
  • пров. Пирогова;
  • пров. Громадянський;
  • пров. Весняний;
  • пров. Дачний;
  • пров. Річний;
  • пр. Бригадний;
  • туп. Пугачова.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Левітана;
  • вул. Господарська;
  • вул. Попова;
  • вул. Суворова;
  • вул. Лікаря О.Богаєвського;
  • вул. Сущінського;
  • вул. Лєвуна;
  • вул. Гранітна;
  • вул. Бетонна;
  • пров. Солдатський;
  • пров. Червоний;
  • пров. Господарський.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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