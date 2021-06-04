«Тішить ентузіазм, який панує у Федерації», — Дмитро Христич про посаду директора чемпіонату України

Директор чемпіонату України з хокею з шайбою в прийдешньому сезоні 2021/2022 та найрезультативніший український хокеїст в історії НХЛ Дмитро Христич дав перший коментар після його обрання на посаду. Про це повідомляє пресслужба Федерація хокею України.
Христич заявив, що з ентузіазмом сприйняв пропозицію долучитися до розвитку хокею в Україні.
Директор чемпіонату України з хокею додав, що вже має досвід у подібних проєктах.
Окрім того, Дмитро Христич зазначив, що йому сподобалася атмосфера, яка зараз панує у Федерації хокею України.
Нагадаємо, що ексгравець НХЛ є вихованцем київського «Сокола». Із 1990 до 2002 років виступав у НХЛ, зокрема, у клубах «Вашингтон Кепіталз», «Лос-Анджелес Кінгз», «Бостон Брюінз» та «Торонто Мейпл Ліфс». Двічі брав участь у Матчі всіх зірок НХЛ.
У 1990 році він виграв золото чемпіонату світу в складі збірної СРСР. Також представляв національну команду України на світових першостях 2001-2003 років і на зимових Олімпійських іграх 2002-го року в Солт-Лейк-Сіті.