«Тішить ентузіазм, який панує у Федерації», — Дмитро Христич про посаду директора чемпіонату України

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 366

Дмитро Христич зазначив, що йому сподобалася атмосфера, яка зараз панує у Федерації хокею України

Директор чемпіонату України з хокею з шайбою в прийдешньому сезоні 2021/2022 та найрезультативніший український хокеїст в історії НХЛ Дмитро Христич дав перший коментар після його обрання на посаду. Про це повідомляє пресслужба Федерація хокею України.

Христич заявив, що з ентузіазмом сприйняв пропозицію долучитися до розвитку хокею в Україні.

- Коли зі мною зв’язалися, я практично одразу погодився долучитися до такої справи. З ентузіазмом сприйняв пропозицію розвивати чемпіонат України. Скоро починатимемо працювати, попереду багато роботи, – розповів Дмитро Христич.

Директор чемпіонату України з хокею додав, що вже має досвід у подібних проєктах.

- Раніше я разом із Юрієм Кириченком працював над Професійною хокейною лігою, тому цей досвід дуже знадобиться, щоб втілити заплановане.

Окрім того, Дмитро Христич зазначив, що йому сподобалася атмосфера, яка зараз панує у Федерації хокею України.

- Те, що я побачив – це люди, які об’єднані однією метою, у Георгія Зубка є ентузіазм. У Федерації почався рух, почалися конкретні дії, все ожило – і це дуже добрий знак, – сказав Христич.

Нагадаємо, що ексгравець НХЛ є вихованцем київського «Сокола». Із 1990 до 2002 років виступав у НХЛ, зокрема, у клубах «Вашингтон Кепіталз», «Лос-Анджелес Кінгз», «Бостон Брюінз» та «Торонто Мейпл Ліфс». Двічі брав участь у Матчі всіх зірок НХЛ.

У 1990 році він виграв золото чемпіонату світу в складі збірної СРСР. Також представляв національну команду України на світових першостях 2001-2003 років і на зимових Олімпійських іграх 2002-го року в Солт-Лейк-Сіті.