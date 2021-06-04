Кременчук

До уваги водіїв фур: тепер штрафи становлять від 8500 до 51000 гривень

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 683 Коментарів: 1

 

Рішення підтримали 280 народних обранців

3-го червня Верховна Рада України ухвалила проєкт закону № 3742 в другому читанні, який врегулює окремі питання габаритно-вагового контролю. Зокрема, з метою підвищення відповідальності автоперевізників збільшать розмір штрафів за перевищення встановлених габаритно-вагових норм:

  • перевищення норм від 5% до 10% - штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ) або 8500 гривень;
  • перевищення від 10% до 20% - штраф у розмірі 1000 НМДГ або 17000 гривень;
  • перевищення від 20% до 30% - штраф у розмірі 2000 НМДГ або 34000 гривень;
  • перевищення від 30% і вище – штраф у розмірі 3000 НМДГ або 51000 гривнь.

 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ваговий контроль штраф
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Коментарі: 1

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antikola:
Сьогодні, 12:54

Вопрос кто их взвесит, второй вопрос за пьянку штраф увеличили- меньше пьют за рулем,?, Нет,  а тут бабки замешаны на перевозках. Больше загрузил больше заработал. Весов нет, опять же весы нужны такие, что бы без участия полиции штраф писали. Тогда может толк будет


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