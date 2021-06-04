До уваги водіїв фур: тепер штрафи становлять від 8500 до 51000 гривень
Сьогодні, 09:03
Переглядів: 683
Коментарів: 1
Рішення підтримали 280 народних обранців
3-го червня Верховна Рада України ухвалила проєкт закону № 3742 в другому читанні, який врегулює окремі питання габаритно-вагового контролю. Зокрема, з метою підвищення відповідальності автоперевізників збільшать розмір штрафів за перевищення встановлених габаритно-вагових норм:
- перевищення норм від 5% до 10% - штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ) або 8500 гривень;
- перевищення від 10% до 20% - штраф у розмірі 1000 НМДГ або 17000 гривень;
- перевищення від 20% до 30% - штраф у розмірі 2000 НМДГ або 34000 гривень;
- перевищення від 30% і вище – штраф у розмірі 3000 НМДГ або 51000 гривнь.