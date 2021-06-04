Дует кременчужан розділив нагороди чемпіонату Європи зі штовхання ядра

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 299

Вітаємо кременчужан з перемогами, які наближують їх до Паралімпійських ігор в Токіо

2 червня на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед спортсменів з УОРА, ВРФР та зору (Польща) кременчужани розділили «золото» та «срібло». Олександр Яровий та Максим Коваль (зараз представляє Черкащину) на всеукраїнських та міжнароджних змаганнях по черзі ділять між собою «золоті» та «срібні» нагороди. Таким чином дует кременчужан не дає суперникам близько підійти до п'єдесталу, який ділять богатирі з Кременчука.

Цього разу кращим став Олександр Яровий (тренер Юрій Щипець). Олександр попри серйозну травму хребта завоював золоту нагороду. Срібну медаль у штовханні ядра завоював Максим Коваль (тренер Дмитро Панчелін).





Нагадаємо, що у перший день змагань двоє кременчужан завоювали нагороди. У бігові на 400 метрів Наталя Кобзар завоювала золото, а Роман Данилюк, який навчався у Кременчуці - срібло у штовханні ядра.