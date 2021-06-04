Більша частина кременчужан і досі не обрала постачальника газу – а значить, платитиме дорожче

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 2 361 Коментарів: 11

Абонентів обслуговує ПОН (постачальник останньої надії) – але це тимчасово, і ціна у ПОН вища, ніж у «звичайних» постачальників

За даними ПрАТ «Кременчукгаз», яке здійснює розподіл природного газу, більша частина кременчужан і досі не обрала постачальника блакитного палива. Так, у місті близько 140 тисяч особових рахунків. Із цих абонентів близько 60 тисяч обрали ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг», є споживачі, які через інтернет укладають угоди з іншими постачальниками газу.

Проте люди похилого віку йдуть до ЦОС (Центру обслуговування споживачів групи компаній «Кременчукгаз») – утворюються черги. Керівник ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко наголошує: якщо споживачі вибрали місцевого постачальника – ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг» - не варто стояти в черзі. Представники компанії прийдуть додому для укладення угод. Відповідні оголошення розміщені на під’їздах багатоквартирних будинків. Додамо застереження: перевіряйте посвідчення у осіб, які представляються працівниками компанії, щоб не натрапити на шахраїв.

Нагадаємо, із 13 березня ТОВ «Кременчукгаз-постачання» припинило обслуговувати абонентів (а це більша частина населення міста) – їх тимчасово перевели на ПОН (ГК «Нафтогаз України). Їхний місцевий постачальник – ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг» продовжує надавати послуги – але потрібен новий договір. На вільному ринку газу вибір не обмежується лише цим постачальником. Як обрати постачальника? Про це ТЪ розповідав детально раніше.

Підкреслимо: якого б постачальника газу (як товару) ви не обрали, від цього не залежить обслуговування самих мереж – його, як і раніше здійснює ПрАТ «Кременчукгаз».

Довідково: ціна ПОН на червень є вищою, ніж у багатьох інших постачальників і складає 11,59 грн за кубометр. При цьому ТОВ ГК «Нафтогаз України» (який виконує функції ПОН) звичайними договірними відносинами продає газ дешевше: ціна на червень складає 7 грн 96 коп за кубометр.

Найдешевший газ у червні запропонувало ТОВ «Агросинтез трейдінг» - 7,8 грн за кубометр. Ціна ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг» на червень – 7,96 грн за кубометр, водночас фіксована річна ціна цього ж постачальника – 9,99 грн за кубометр.

Наразі всі компанії в рамках контрактів запропонували помісячну ціну ніжчу, ніж фіксовану річну - це варто враховувати, обираючи форму контракту. Детальніше про ціну – на сайті ГазПравда .