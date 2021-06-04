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Більша частина кременчужан і досі не обрала постачальника газу – а значить, платитиме дорожче

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 2 361 Коментарів: 11

 
Абонентів обслуговує ПОН (постачальник останньої надії) – але це тимчасово, і ціна у ПОН вища, ніж у «звичайних» постачальників

За даними ПрАТ «Кременчукгаз», яке здійснює розподіл природного газу, більша частина кременчужан і досі не обрала постачальника блакитного палива. Так, у місті близько 140 тисяч особових рахунків. Із цих абонентів близько 60 тисяч обрали ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг», є споживачі, які через інтернет укладають угоди з іншими постачальниками газу.

Проте люди похилого віку йдуть до ЦОС (Центру обслуговування споживачів групи компаній «Кременчукгаз») – утворюються черги. Керівник ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко наголошує: якщо споживачі вибрали місцевого постачальника – ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг» - не варто стояти в черзі. Представники компанії прийдуть додому для укладення угод. Відповідні оголошення розміщені на під’їздах багатоквартирних будинків. Додамо застереження: перевіряйте посвідчення у осіб, які представляються працівниками компанії, щоб не натрапити на шахраїв.

Нагадаємо, із 13 березня ТОВ «Кременчукгаз-постачання» припинило обслуговувати абонентів (а це більша частина населення міста) – їх тимчасово перевели на ПОН (ГК «Нафтогаз України). Їхний місцевий постачальник – ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг» продовжує надавати послуги – але потрібен новий договір. На вільному ринку газу вибір не обмежується лише цим постачальником. Як обрати постачальника? Про це ТЪ розповідав детально раніше.

Як кременчужанам вибрати постачальника газу: відповіді на 10 питань та інструкція

Підкреслимо: якого б постачальника газу (як товару) ви не обрали, від цього не залежить обслуговування самих мереж – його, як і раніше здійснює ПрАТ «Кременчукгаз».

Довідково: ціна ПОН на червень є вищою, ніж у багатьох інших постачальників і складає 11,59 грн за кубометр. При цьому ТОВ ГК «Нафтогаз України» (який виконує функції ПОН) звичайними договірними відносинами продає газ дешевше: ціна на червень складає 7 грн 96 коп за кубометр.

Найдешевший газ у червні запропонувало ТОВ «Агросинтез трейдінг» - 7,8 грн за кубометр. Ціна ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг» на червень – 7,96 грн за кубометр, водночас фіксована річна ціна цього ж постачальника – 9,99 грн за кубометр.   

Наразі всі компанії в рамках контрактів запропонували помісячну ціну ніжчу, ніж фіксовану річну - це варто враховувати, обираючи форму контракту. Детальніше про ціну – на сайті ГазПравда.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: газ ціна договір
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Коментарі: 11

24
кремень:
Сьогодні, 10:19

Поотключали все телефоны,не дозвонится хоть миллион раз звони .А потом говорят ,что люди идут.Елементарную информацию(даже тот EIC-код не добьешся.А он нужен для смены поставщика!Шарашк -на кантора.


19 0
357
Чувааак:
Сьогодні, 10:26

Брехню пишете. Агросинтез не має місячного тарифу, лише річний 7,80. І ця річна ціна нижча ніж у всіх інших постачальниках навіть по місячних тарифах. 

В мене була проблема з правоустановчими документами - не міг знайти купчу. Випадково згадав про реєстр прав на нерухоме майно, перепитав чи буде його достатньо для оформлення, і після стверджувальної відповіді зробив цей витяг за 35 грн по Інтернету, і уклав договір по Інтернету. Все просто! Вказуєте свої дані для договору, роздруковуєте його, підписуєте, скануєте/отографуєте його, також фотографуєте планшетом паспорт і код, договір купівлі продажу якщо є, і якщо є документ на пільгу, приєднуєте їх в спец.форму, і чекаєте. За 2 дні приходить відповідь. В мене по 2-м точкам прийшла схвальна відповідь


4 0
506
1
Туся:
Сьогодні, 10:51

таких спритних дядьків, як Чувак, мало. Усі інші мешканці, так, як і я не дуже вміють так вправно працювати з документами по інтернету.  А, роз,яснювальної інформації ніде немає! Де, з ким і як правильно заключити договір на постачання газу в нашому місті? І, головне, щоб ця компанія була не з захмарними цінами на постачання, і не лопнула, як мильна бульбашка через пару місяців.І, куди звертатися, в які години, чи коли прийдуть представники до дому, чи окремо до квартири? Питань з цього приводу багато, а відповідей- жодної. І Ось уже третій місяць не сплачуємо за газ, і до чого дочекаємося???


12 0
324
Хатаб:
Сьогодні, 11:05

"...Представники компанії прийдуть додому для укладення угод. Відповідні оголошення розміщені на під’їздах багатоквартирних будинків..."

 

За 3 місяці ні оголошень, ні представників. А потім почнуть розсилати "листи щастя" про те, що ви незаконно  (без договору) користуєтесь газом, тобто крадете.


12 0
357
Чувааак:
Сьогодні, 11:10

Цитата: Туся
таких спритних дядьків, як Чувак, мало. Усі інші мешканці, так, як і я не дуже вміють так вправно працювати з документами по інтернету
Я пояснив як це робиться. Єдина проблема - це роздрукувати той договір на якому треба поставити підписи. Зараз планшети у більшості молоді та середнього віку. Не думаю що проблема допомогти старшому віку, при умові що ті не зажахані що сфотографують документи і наберуть кредитів по фото паспорта.

Цитата: кремень
Поотключали все телефоны,не дозвонится хоть миллион раз звони .А потом говорят ,что люди идут
Я три дні звонив, але дозвонивсь. А ходять ті у кого багато вільного часу


3 3
459
ankrem:
Сьогодні, 11:24

Угу, пришли 2 курица и сходу давай доки на квартиру, паспорт, код. Может сразу ключи от квартиры ? У них даже не хватило ума, когда я сказал, что квартира не на мне. А им без раницы, давай доки, пусть и чужие. Вопрос, какая сила этого договора будет ?

Весь себя не адекватно, ржали (хотя кошолкам уже 50+). Может накуреные ? Или газа нанюхались ?


9 0
373
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 11:35

Цитата: кремень

Поотключали все телефоны,не дозвонится хоть миллион раз звони .А потом говорят ,что люди идут.Елементарную информацию(даже тот EIC-код не добьешся.А он нужен для смены поставщика!Шарашк -на кантора.

 

EIC-код можно узнать самостоятельно, регистрируешься в личном кабинете кременчуггаза, цепляешь свой лицевой счет и видишь код


5 1
533
shtai:
Сьогодні, 12:42

Цитата: Туся

І Ось уже третій місяць не сплачуємо за газ, і до чого дочекаємося???

До того, що Кременчук-Газ Вас відключить від газової мережі, коли закінчиться строк ПОН.

 

А по іншим питанням... на допомогу могла б прийти місцева влада і виділити дві-три людини з ЦНАПу для допомоги оформлення. З документами на руках процедура подачі займає в середньому 5-х хвилин.

 


2 1
107
1
Serpan:
Сьогодні, 12:43

А подскажите мне друзья-товарищи, газ это ж не интернет, где у каждого провайдера свои провода (и то не всегда), труба идет одна на весь город, газ из одной емкости, а поставщиков десяток?


0 1
1 008
antikola:
Сьогодні, 12:56

Так а шо, вода будет? Скоро ничего не будетsmile

3 июня правительство подало проект закона о введении нового налога на "зеленую" энергию. В тот же день один из крупнейших инвестиционных фондов Скандинавии NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину из-за такого решения Кабмина.
В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.


Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.
По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $ 868 200 000, тогда как в 2019 году чистый приток составил $ 5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015

года.


1 0
357
Чувааак:
Сьогодні, 13:03

Коли кінчається термін ПОН?



Цитата: Serpan
газ из одной емкости, а поставщиков десяток?
а шо смущає?


1 0

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