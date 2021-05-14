Як кременчужанам вибрати постачальника газу: відповіді на 10 питань та інструкція

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 5 611 Коментарів: 7

На численні прохання містян ТЪ підготував роз'яснення – сподіваємося, тепер вам стане зрозуміло все, що необхідно знати побутовому споживачу газу





1. Чи обов’язково вибирати постачальника газу? І навіщо цей зайвий клопіт?

Так, вибирати постачальника газу переважній більшості кременчужан обов’язково (якщо ви не зробили цей крок раніше). Річ у тім, що ТОВ «Кременчукгаз-постачання» з 13 березня припинило надавати послуги. «За замовчуванням» газ побутовим споживачам міста постачала саме ця компанія - тепер тимчасово послуги надає ПОН (постачальник останньої надії). Функції ПОН відповідно до законодавства виконує державна ГК «Нафтогаз України». Та ПОН є тимчасовим постачальником: його обов’язок постачати газ 60 календарних днів – і зараз ті, хто не вибрав постійного постачальника, вже ризикують залишитися без газу. Формально вас мають попередити – і після цього «перекрити трубу», бо споживання газу без договорів (несанкціонований відбір) не допускається. Тож зараз, аби гарантовано мати газ в оселі, слід обрати газопостачальну компанію.





Але питання «навіщо» має більш приємний зміст: в Україні запровадили вільний ринок газу і можливість вибирати постачальника, щоб споживач мав можливість купити газ дешевше.









2. «А якщо я вже уклав (ла) новий договір після 13 березня, коли документи принесли додому»?





Це означає, що ви вже вибрали нового постачальника газу. Місцева газопостачальна компанія ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг» проводила договірну кампанію «від дверей до дверей» і продовжує її. Отже, якщо ви вже підписали заяву-приєднання, вас усе влаштовує – можете далі не читати цей матеріал.





3. «Стоп, я вже заплутався(лась) у цих «Кременчукгазах», поясніть, чому їх три???»

Річ у тім що на даний час в Україні розділені функції постачання та розподілу (транспортування) газу. Тому свого часу облгази та міськгази (у тому числі «Кременчукгаз») розділилися відповідно до функцій. Зверніть увагу на платіжки: ви окремо сплачуєте за газ (як товар) і окремо – за його розподіл.





ПрАТ «Кременчукгаз» виконує функції розподілу;

виконує функції розподілу; ТОВ «Кременчукгаз-постачання» постачало населенню газ, але, як уже сказано, компанія на даний час припинила цю діяльність;

постачало населенню газ, але, як уже сказано, компанія на даний час припинила цю діяльність; ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг» продовжує постачати газ своїм клієнтам. Раніше компанія орієнтувалася на юридичних осіб, тепер орієнтується і на населення – тому її представники й ходять по домівках, пропонуючи укладати договори. Ваше право: приймати її пропозиції чи вибрати іншого постачальника.





4. Як дізнатися, де дешевший газ та вибрати постачальника? Інструкція





Крок 1. Шукаємо, у кого газ дешевший. Дані про всіх постачальників регулярно збирає та оновлює спеціалізоване видання ГазПравда *.





Крок 2. З сайту ГазПравда ви можете перейти безпосередньо на сайт того чи іншого постачальника, щоб упевнитися в актуальності тарифу та укласти угоду, не виходячи з дому.





Крок 3. Користуємось інструкцією газпостачальної компанії, яку ви вибрали. Компанії розробили онлайн-сервіси для реєстрації споживачів. Тисніть на кнопки та заповнюйте необхідні поля – усе дуже просто. Ось приклади онлайн-сервісів.





Ось приклади онлайн-сервісів - від різних постачальників









Крок 4. Додайте документи (паспорт, ідентифікаційний код і документи на право власності на житлове приміщення). У онлайн-сервісах компаній, як правило, є функція додавання документів, необхідних для того, щоб стати клієнтом. І сама підказка – перелік документів. Місцевий постачальник ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг» пропонує роздрукувати бланк заяви із сайту компанії, підписати, а також відсканувати документи, необхідні для укладення та відправити поштою або на вайбер. Детальніше – на сайті компанії.





Крок 5. Залишається дочекатися повідомлення від компанії, що ви - її клієнт.





*На ГазПравді на даний час відсутня інформація щодо тарифів ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг», її річний тариф – 9,99 грн за кубометр; на місячний (на травень) - 7,96 грн за кубометр (дані з сайту компанії).





5. Що таке EIC-код, який потрібен для вибору постачальника? І де його взяти?

Кнопка «стати клієнтом» на сайті вибраної вами заявки приведе на форму реєстрації, де серед іншого потрібно буде вказати EIC-код - це «персональний газовий номер» об'єкту газопостачання (точки обліку).





EIC-код містить 16 символів (латинські літери та цифри). Наприклад: 56XM19A205987456. Підкреслюємо: набирати – латинкою, інакше онлайн-сервіс попередить про помилку – і ви не зробите наступний крок.





Дані про ЕІС-код можна знайти:

в особистому кабінеті поточного постачальника (якщо ви вже зареєструвались у його сервісі*);

зателефонувавши на гарячу лінію поточної газорозподільної або газопостачальної компанії;

у договорі (заяві-приєднанні) з постачання газу;

у рахунку за розподіл або постачання газу.









*Власний досвід. На даний час авторка цих рядків – клієнт ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг». Та для того, щоб створити обліковий запис особистого кабінету – якраз знадобився ЕІС-код, без нього система не реєструвала. Взяла ЕІС-код із заяви-приєднання. Тепер він показується в особистому кабінеті. Тож якщо я знову захочу змінити постачальника - завжди можу подивитись.









Щоб дізнатися ЕІС-код за телефоном, можна звернутися до газорозподільної організації ПрАТ «Кременчукгаз». Ось телефони операторів кол-центру/адміністраторів Центру обслуговування споживачів:

067 503 75 20

095 720 00 36

063 839 35 33

78-04-04.

6. «Я вибрав/ла постачальника газу, і що далі? Хто тепер надаватиме допомогу, якщо виникнуть проблеми з газом? Куди звертатися? Це безплатно чи за гроші?»

Незалежно від того, хто вам продає газ (як товар), мережі та газове обладнання продовжує у місті обслуговувати ПрАТ «Кременчукгаз» - газорозподільна організація, з якою у вас укладений окремий договір (заява-приєднання). Тож у випадку проблем з газом (мережами, плитою і т. д.) – у ПрАТ «Кременчукгаз». Телефони кол-центру вище.

Аварія, запах газу - як завжди 104 (виклик приймає ПрАТ «Кременчукгаз»).

Також «Кременчукгаз» приймає показники лічильників – адже саме він відповідальний за розподіл газу.

У різних ситуаціях обслуговування може бути безплатним чи за гроші: залежно від того, чия це мережа. Якщо пошкодження на мережі, яка на балансі ПрАТ «Кременчукгаз» - його усунуть безплатно.

За усунення аварій на будинкових мережах «Кременчукгаз» бере гроші. Тобто алгоритм такий: відключають – а за те, щоб відновити, виставляють рахунок. З цього приводу було немало конфліктів зі споживачами у багатоквартирних будинках, ТЪ про них писав. Є й інша практика: мешканці платять по 5 грн в місяць за обслуговування газових мереж, і тоді у випадку аварії «Кременчукгаз» не виставляє рахунок.

Обслуговування плити, колонки, газового котла у квартирі (будинку) – за додаткові гроші.





7. Чи правда, що постачальника газу можна змінити у Приват24?





Така опція, дійсно, є – якщо ви змінюєте поточного постачальника на ГК «Нафтогаз України». Це сервіс, який запустила державна ГК «Нафтогаз України» спільно з «ПриватБанком».





За відгуками, сервіс зручний. «Документи сканувати не треба, всі копії (паспорт і т.п.) передає банк. Лише сфотографувала та завантажила копію свідоцтва про право власності на квартиру. Підписувати теж нічого не треба, бо там же, у Приват24, під час оформлення заявки генерують для тебе електронний підпис. Для мене це важливо, бо зараз все зачинено, доступу до принтера нема, щоб роздрукувати і підписати заяву», - поділилася з нами досвідом кременчужанка Валентина, яка стала клієнткою ГК «Нафтогаз України».





Проте опцій для вибору через Приват24 інших газопостачальних компаній зі всього спектру, представлених на ринку – немає. Тобто на даному етапі це сервіс вибору однієї компанії. Але сервіси розвиваються – йде боротьба за кожного клієнта. Тож, можливо, й інші газопостачальники створять зручні сервіси приєднання через банк.





8. «Чи будуть приходити рахунки за газ через фірму ВАС, ми вже так звикли, що все в одній квитанції»?

Залежить від того, якого постачальника ви оберете. Як повідомили у фірмі ВАС, яка нараховує комунальні платежі у Кременчуці, з нею уклав угоду місцевий постачальник ТОВ «Кременчуккгаз-трейдінг». Тож у споживачів цієї компанії рахунок за газ є в єдиній платіжці.





Інші газопостачальні компанії – у тому числі ГК «Нафтогаз України», яке виконує функції ПОН і постачає газ кременчужанам – таких угод не укладали. Відповідно, і в платіжці від ВАС нарахування за газ не буде, якщо ви вибрали не ТОВ «Кременчуккгаз-трейдінг». Інші компанії розсилають паперові рахунки. Але є альтернатива – особистий кабінет споживача на сайті компанії. Як правило, є можливіть прямо на сайті оплатити цей рахунок. (У наступній публікації ми розповімо, як платили за газ ПОНу).





9. Нас що, всіх переведуть на річний тариф?

Примусово – ні, у споживача є можливість при укладенні нового договору з газопостачальною компанією вибрати тарифний план: погодитися на фіксовану (річну) ціну або вибрати місячний тариф (ціна на газ змінюватиметься щомісяця). Крім того, вже після укладення договору, є можливість змінити тарифний план.





10. Чи можна змінювати постачальника кілька разів?

Так, можна – на те й ринок газу. Проте варто врахувати: газопостачальні компанії прагнуть укладати договори зі споживачами без боргів – є попередження на сайтах. Тож хочете вигідних умов – сплатіть борги попередньому постачальнику.





У наступній публікації: чому не прийшли рахунки за газ. Спойлер: усім дійдуть, годі непокоїтись)





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