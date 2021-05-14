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Як кременчужанам вибрати постачальника газу: відповіді на 10 питань та інструкція

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 5 611 Коментарів: 7

 

На численні прохання містян ТЪ підготував роз'яснення – сподіваємося, тепер вам стане зрозуміло все, що необхідно знати побутовому споживачу газу


1. Чи обов’язково вибирати постачальника газу? І навіщо цей зайвий клопіт?

Так, вибирати постачальника газу переважній більшості кременчужан обов’язково (якщо ви не зробили цей крок раніше). Річ у тім, що ТОВ «Кременчукгаз-постачання» з 13 березня припинило надавати послуги. «За замовчуванням» газ побутовим споживачам міста постачала саме ця компанія - тепер тимчасово послуги надає ПОН (постачальник останньої надії). Функції ПОН відповідно до законодавства виконує державна ГК «Нафтогаз України». Та ПОН є тимчасовим постачальником: його обов’язок постачати газ 60 календарних днів – і зараз ті, хто не вибрав постійного постачальника, вже ризикують залишитися без газу. Формально вас мають попередити – і після цього «перекрити трубу», бо споживання газу без договорів (несанкціонований відбір) не допускається. Тож зараз, аби гарантовано мати газ в оселі, слід обрати газопостачальну компанію.


Але питання «навіщо» має більш приємний зміст: в Україні запровадили вільний ринок газу і можливість вибирати постачальника, щоб споживач мав можливість купити газ дешевше.



2. «А якщо я вже уклав (ла) новий договір після 13 березня, коли документи принесли додому»?


Це означає, що ви вже вибрали нового постачальника газу. Місцева газопостачальна компанія ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг» проводила договірну кампанію «від дверей до дверей» і продовжує її. Отже, якщо ви вже підписали заяву-приєднання, вас усе влаштовує – можете далі не читати цей матеріал.


3. «Стоп, я вже заплутався(лась) у цих «Кременчукгазах», поясніть, чому їх три???»

Річ у тім що на даний час в Україні розділені функції постачання та розподілу (транспортування) газу. Тому свого часу облгази та міськгази (у тому числі «Кременчукгаз») розділилися відповідно до функцій. Зверніть увагу на платіжки: ви окремо сплачуєте за газ (як товар) і окремо – за його розподіл.


  • ПрАТ «Кременчукгаз» виконує функції розподілу;
  • ТОВ «Кременчукгаз-постачання» постачало населенню газ, але, як уже сказано, компанія на даний час припинила цю діяльність;
  • ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг» продовжує постачати газ своїм клієнтам. Раніше компанія орієнтувалася на юридичних осіб, тепер орієнтується і на населення – тому її представники й ходять по домівках, пропонуючи укладати договори. Ваше право: приймати її пропозиції чи вибрати іншого постачальника.

 


4. Як дізнатися, де дешевший газ та вибрати постачальника? Інструкція


Крок 1. Шукаємо, у кого газ дешевший. Дані про всіх постачальників регулярно збирає та оновлює спеціалізоване видання ГазПравда*.


Крок 2. З сайту ГазПравда ви можете перейти безпосередньо на сайт того чи іншого постачальника, щоб упевнитися в актуальності тарифу та укласти угоду, не виходячи з дому. 


Крок 3. Користуємось інструкцією газпостачальної компанії, яку ви вибрали. Компанії розробили онлайн-сервіси для реєстрації споживачів. Тисніть на кнопки та заповнюйте необхідні поля – усе дуже просто. Ось приклади онлайн-сервісів.


Ось приклади онлайн-сервісів - від різних постачальників

 



Крок 4. Додайте документи (паспорт, ідентифікаційний код і документи на право власності на житлове приміщення). У онлайн-сервісах компаній, як  правило, є функція додавання документів, необхідних для того, щоб стати клієнтом. І сама підказка – перелік документів. Місцевий постачальник ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг» пропонує роздрукувати бланк заяви із сайту компанії, підписати, а також відсканувати документи, необхідні для укладення та відправити поштою або на вайбер. Детальніше – на сайті компанії.


Крок 5. Залишається дочекатися повідомлення від компанії, що ви -  її клієнт. 


*На ГазПравді на даний час відсутня інформація щодо тарифів ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг», її річний тариф – 9,99 грн за кубометр; на місячний (на травень) - 7,96 грн за кубометр (дані з сайту компанії).


5. Що таке EIC-код, який потрібен для вибору постачальника? І де його взяти?

Кнопка «стати клієнтом» на сайті вибраної вами заявки приведе на форму реєстрації, де серед іншого потрібно буде вказати EIC-код - це «персональний газовий номер» об'єкту газопостачання (точки обліку).


EIC-код містить 16 символів (латинські літери та цифри). Наприклад: 56XM19A205987456. Підкреслюємо: набирати – латинкою, інакше онлайн-сервіс попередить про помилку – і ви не зробите наступний крок.


Дані про ЕІС-код можна знайти:

  • в особистому кабінеті поточного постачальника (якщо ви вже зареєструвались у його сервісі*); 
  • зателефонувавши на гарячу лінію поточної газорозподільної або газопостачальної компанії;
  • у договорі (заяві-приєднанні) з постачання газу; 
  • у рахунку за розподіл або постачання газу.



*Власний досвід. На даний час авторка цих рядків – клієнт ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг». Та для того, щоб створити обліковий запис особистого кабінету – якраз знадобився ЕІС-код, без нього система не реєструвала. Взяла ЕІС-код із заяви-приєднання. Тепер він показується в особистому кабінеті. Тож якщо я знову захочу змінити постачальника - завжди можу подивитись. 


 


Щоб дізнатися ЕІС-код за телефоном, можна звернутися до газорозподільної організації ПрАТ «Кременчукгаз». Ось телефони операторів кол-центру/адміністраторів Центру обслуговування споживачів:

  • 067 503 75 20
  • 095 720 00 36
  • 063 839 35 33
  • 78-04-04.

 

6. «Я вибрав/ла постачальника газу, і що далі? Хто тепер надаватиме допомогу, якщо виникнуть проблеми з газом? Куди звертатися? Це безплатно чи за гроші?»

 

Незалежно від того, хто вам продає газ (як товар), мережі та газове обладнання продовжує у місті обслуговувати ПрАТ «Кременчукгаз» - газорозподільна організація, з якою у вас укладений окремий договір (заява-приєднання). Тож у випадку проблем з газом (мережами, плитою і т. д.) – у ПрАТ «Кременчукгаз». Телефони кол-центру вище.

 

Аварія, запах газу - як завжди 104 (виклик приймає ПрАТ «Кременчукгаз»).

 

Також «Кременчукгаз» приймає показники лічильників – адже саме він відповідальний за розподіл газу.

 

У різних ситуаціях обслуговування може бути безплатним чи за гроші: залежно від того, чия це мережа. Якщо пошкодження на мережі, яка на балансі ПрАТ «Кременчукгаз» - його усунуть безплатно.

 

За усунення аварій на будинкових мережах «Кременчукгаз» бере гроші. Тобто алгоритм такий: відключають – а за те, щоб відновити, виставляють рахунок. З цього приводу було немало конфліктів зі споживачами у багатоквартирних будинках, ТЪ про них писав. Є й інша практика: мешканці платять по 5 грн в місяць за обслуговування газових мереж, і тоді у випадку аварії «Кременчукгаз» не виставляє рахунок.

 

Обслуговування плити, колонки, газового котла у квартирі (будинку) – за додаткові гроші.


 

7. Чи правда, що постачальника газу можна змінити у Приват24?


Така опція, дійсно, є – якщо ви змінюєте поточного постачальника на ГК «Нафтогаз України». Це сервіс, який запустила державна ГК «Нафтогаз України» спільно з «ПриватБанком».


За відгуками, сервіс зручний. «Документи сканувати не треба, всі копії (паспорт і т.п.) передає банк. Лише сфотографувала та  завантажила копію свідоцтва про право власності на квартиру. Підписувати теж нічого не треба, бо там же, у Приват24, під час оформлення заявки генерують для тебе електронний підпис. Для мене це важливо, бо зараз все зачинено, доступу до принтера нема, щоб роздрукувати і підписати заяву», - поділилася з нами досвідом кременчужанка Валентина, яка стала клієнткою ГК «Нафтогаз України».


Проте опцій для вибору через Приват24 інших газопостачальних компаній зі всього спектру, представлених на ринку – немає. Тобто на даному етапі це сервіс вибору однієї компанії. Але сервіси розвиваються – йде боротьба за кожного клієнта. Тож, можливо, й інші газопостачальники створять зручні сервіси приєднання через банк.


8. «Чи будуть приходити рахунки за газ через фірму ВАС, ми вже так звикли, що все в одній квитанції»?

Залежить від того, якого постачальника ви оберете. Як повідомили у фірмі ВАС, яка нараховує комунальні платежі у Кременчуці, з нею уклав угоду місцевий постачальник ТОВ «Кременчуккгаз-трейдінг». Тож у споживачів цієї компанії рахунок за газ є в єдиній платіжці.


Інші газопостачальні компанії – у тому числі ГК «Нафтогаз України», яке виконує функції ПОН і постачає газ кременчужанам – таких угод не укладали. Відповідно, і в платіжці від ВАС нарахування за газ не буде, якщо ви вибрали не ТОВ «Кременчуккгаз-трейдінг». Інші компанії розсилають паперові рахунки. Але є альтернатива – особистий кабінет споживача на сайті компанії. Як правило, є можливіть прямо на сайті оплатити цей рахунок. (У наступній публікації ми розповімо, як платили за газ ПОНу).


9. Нас що, всіх переведуть на річний тариф?

Примусово – ні, у споживача є можливість при укладенні нового договору з газопостачальною компанією вибрати тарифний план: погодитися на фіксовану (річну) ціну або вибрати місячний тариф (ціна на газ змінюватиметься щомісяця). Крім того, вже після укладення договору, є можливість змінити тарифний план.


10. Чи можна змінювати постачальника кілька разів?

Так, можна – на те й ринок газу. Проте варто врахувати: газопостачальні компанії прагнуть укладати договори зі споживачами без боргів – є попередження на сайтах. Тож хочете вигідних умов – сплатіть борги попередньому постачальнику.


У наступній публікації: чому не прийшли рахунки за газ. Спойлер: усім дійдуть, годі непокоїтись)


Залишилися питання ще? Пишіть у коментарях.

15
Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: firstregion.com.ua, НКРЕКП, сайти постачальників газу
Теги: газ роз'яснення договор постачальник Кременчукгаз Кременчукгаз-постачання Нафтогаз Кременчукгаз-Трейдінг
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Коментарі: 7

927
Angel737:
Сьогодні, 14:41

Т. Донченко, Спасибо Вам за статью.
Ждём следующую статью, почему не пришёл счёт за газ.


17 2
510
shtai:
Сьогодні, 15:05

Забули ще одне: згоду співвласників помешкання на приєднання.


8 0
731
evil:
Сьогодні, 15:08

Проте варто врахувати: газопостачальні компанії прагнуть укладати договори зі споживачами без боргів – є попередження на сайтах. Тож хочете вигідних умов – сплатіть борги попередньому постачальнику.

В мене з березня 2016 у квітанціях ВАС досі висить так званий "борг Яценюка" по якому (якшо я вірно розумію) вже давно минув термін позивної давності. Будь яка інша заборгованість відсутня. Чи може цей "так званий борг" бути перепоною для підписання договору? Бо "борг Яценюка" - то примхи лише Кременчукгазу. 

Дякую автору за пояснення!


10 0
174
lag8600:
Сьогодні, 15:34

В квитанции "Нафтогаз" объём газа насчитали с сотыми, откуда взяли эти сотые, вообще непонятно. И в квитанции сумма с нашими подсчётами рвёт на 10 грн, понимаю, что сумма не большая, но с миру по нитке... Или это у нам только так?


4 0
1 155
hunter:
Сьогодні, 15:53

Цитата: lag8600

В квитанции "Нафтогаз" объём газа насчитали с сотыми, откуда взяли эти сотые, вообще непонятно. И в квитанции сумма с нашими подсчётами рвёт на 10 грн, понимаю, что сумма не большая, но с миру по нитке... Или это у нам только так?

Это кременчуггаз так подал показатели,они постоянно что то не так передают в Нафтогаз.Они уже так второй месяц подворовывают газ.


8 0
19
Meo:
Сьогодні, 16:30

Цитата: lag8600

В квитанции "Нафтогаз" объём газа насчитали с сотыми, откуда взяли эти сотые, вообще непонятно. И в квитанции сумма с нашими подсчётами рвёт на 10 грн, понимаю, что сумма не большая, но с миру по нитке... Или это у нам только так?

Це приведення об'єму до "стандартних умов" з урахуванням температури Кременчукгазом. Завжди у рахунках від ВАС це вказувалось у примітці під строчкою нарахування за газ і цифра "гуляє" як в більший так і в менший бік від вашого "цілого". Неоднозначна практика, але вона є. Такі цифри вони й передають.


0 1
1 155
hunter:
Сьогодні, 16:38

Цитата: Meo
Цитата: lag8600

В квитанции "Нафтогаз" объём газа насчитали с сотыми, откуда взяли эти сотые, вообще непонятно. И в квитанции сумма с нашими подсчётами рвёт на 10 грн, понимаю, что сумма не большая, но с миру по нитке... Или это у нам только так?

Це приведення об'єму до "стандартних умов" з урахуванням температури Кременчукгазом. Завжди у рахунках від ВАС це вказувалось у примітці під строчкою нарахування за газ і цифра "гуляє" як в більший так і в менший бік від вашого "цілого". Неоднозначна практика, але вона є. Такі цифри вони й передають.

Но раньше этой практики не было,я с августа 20года в Нафтогазе.Общался с поддержкой,они сказали такого не должно быть.


3 0
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