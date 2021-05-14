Надзвичайні новини, Полтавщина

В ДТП на Полтавщині постраждали двоє підлітків

Сьогодні, 14:41 Переглядів: 797 Коментарів: 1

 

Зіткнулися мотоцикл Shineray та легковик Audі

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 травня близько 19.00 поблизу села Кононівка Лубенського району. За попередньою інформацією Національної поліції Полтавщини, 17-річний водій мотоцикла Shineray врізався в автомобіль Audі під керуванням 33-річного чоловіка.


 

У результаті ДТП водій мотоциклу та його 14-річна пасажирка отримали травми та були доставлені до місцевої лікарні.


Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: ДТП неповнолітні
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Коментарі: 1

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hunter:
Сьогодні, 15:47

Судя по обломках,ауди ехала по центру дороги,а не ближе к правому краю.

 


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