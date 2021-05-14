В ДТП на Полтавщині постраждали двоє підлітків

Сьогодні, 14:41 Переглядів: 797 Коментарів: 1

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 травня близько 19.00 поблизу села Кононівка Лубенського району. За попередньою інформацією Національної поліції Полтавщини, 17-річний водій мотоцикла Shineray врізався в автомобіль Audі під керуванням 33-річного чоловіка.





У результаті ДТП водій мотоциклу та його 14-річна пасажирка отримали травми та були доставлені до місцевої лікарні.



Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.