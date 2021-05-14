Сьогодні померла Галина Мандзін, яка більшу частину життя присвятила ветеринарній медицині

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Сьогодні, 14 травня, на 83 році пішла з життя Галина Прокопівна Мандзін, яка більшу частину життя присвятила ветеринарній медицині. Галина Прокопівна працювала директором Кременчуцької районної лабораторії, а також в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. За роки своєї діяльності виховала та дала силу знань не одному поколінню молодих спеціалістів.





- Користуючись загальною повагою, вона залишалась скромною, привітною, мудрою жінкою з чудовим відчуттям гумору, висококваліфікованим співробітником, надійним другом. Смерть завжди трагічна і несподівана. Особливо для родини, що втратила люблячу маму та бабусю. Важко повірити, що ніколи ми вже не почуємо мудрого слова, не побачимо щирої посмішки. Але ніколи не згасне вдячність і велика шана, - зі щирою турботою та світлою пам’яттю повідомила родина та колектив служби ветеринарної медицини Кременчука.