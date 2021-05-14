Чи зростатиме вартість проїзду в Кременчуці: що каже мер

Під час засідання виконкому Кременчуцької міської ради 14 травня журналісти попросили Віталія Малецького розповісти, чи піднімуть вартість проїзду в міському транспорті.
Але мер нагадав, що КТУ імені Л.Я. Левітана отримує дотації з бюджету міста, завдяки яким є можливість залишити ціну такою низькою.
Приватним перевізникам важче, але місто підтримує і їх. Щомісячно вони отримують компенсації за проїзд пільгових категорій громадян. І якщо перевізники піднімуть ціну проїзду, треба буде в рази збільшити суму цих компенсацій як для тролейбусного управління, так і для приватних перевізників. Фінансів на це в бюджеті не передбачено.
Зараз питання підвищення вартості проїзду аналізують, намагаючись знайти компромісне рішення.