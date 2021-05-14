Чи зростатиме вартість проїзду в Кременчуці: що каже мер

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Під час засідання виконкому Кременчуцької міської ради 14 травня журналісти попросили Віталія Малецького розповісти, чи піднімуть вартість проїзду в міському транспорті.





- На одному з зібрань міських голів України висловили думку про те, що необхідно корегувати ціни на проїзд. Вчора з Києва прийшла інформація, що метро буде коштувати близько 20 гривень. У нас тролейбус коштує 2 гривні, - розповів пан Малецький.





Але мер нагадав, що КТУ імені Л.Я. Левітана отримує дотації з бюджету міста, завдяки яким є можливість залишити ціну такою низькою.





Приватним перевізникам важче, але місто підтримує і їх. Щомісячно вони отримують компенсації за проїзд пільгових категорій громадян. І якщо перевізники піднімуть ціну проїзду, треба буде в рази збільшити суму цих компенсацій як для тролейбусного управління, так і для приватних перевізників. Фінансів на це в бюджеті не передбачено.





Зараз питання підвищення вартості проїзду аналізують, намагаючись знайти компромісне рішення.



