16 травня у Кременчуці з'їдуться ретро-автомобілі

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Зустріч любителів ретро-техніки відбудеться на річковому вокзалі
16 травня об 11.00 у Кременчуці відбудеться зустріч любителів ретро-техніки. В одну локацію з'їдеться авто-, мототехніка, яка випущена до 1985 року.
Помилуватися ретро-технікою можна на річковому вокзалі.