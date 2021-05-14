Кременчук, Афіша

16 травня у Кременчуці з'їдуться ретро-автомобілі

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 718

 

Зустріч любителів ретро-техніки відбудеться на річковому вокзалі

16 травня об 11.00 у Кременчуці відбудеться зустріч любителів ретро-техніки. В одну локацію з'їдеться авто-, мототехніка, яка випущена до 1985 року. 


Помилуватися ретро-технікою можна на річковому вокзалі.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ретро-автомобили речной вокзал
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