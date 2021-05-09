Расплата за проезд

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В Кременчуге перевозчики задумали повышение стоимости проезда. Власти пока против и отправили расчёты на изучение. Если случится повышение, то кременчужане будут отдавать с зарплаты за проезд больше, чем жители стран-европеек

В Кременчуге перевозчики хотят поднять стоимость проезда до 7-12 грн в зависимости от маршрута. В основном в городе предлагают проезд по 7-8 грн. О необходимости повышения стоимости заговорили в начале апреля. Уже подали новые расчёты в мэрию. В мэрии пока против повышения: расчеты отправили на проверку. Хотя уже не один раз бывало, что власти сперва сопротивляются, а затем всё равно идут на уступки перевозчикам и дают добро новым тарифам. Для проведения анализа расчётов перевозчиков исполком обратился в налоговую службу: они проверят, как те платят налоги, включая налог на доходы физлиц. Потому как в мэрии усомнились в достоверности данных о высокой зарплате, которую «рисуют» перевозчики в своих расчетах. Одно предприятие заложило фонд зарплаты в 3,4 млн грн. Когда в мэрию придет анализ данных, в Кременчуге вернутся к вопросу рассмотрения новых тарифов.





Насколько реально это повышение? Как складывается ситуация в целом по Украине?



О повышении стоимости проезда заговорили во многих городах. Перевозчики жалуются на большие убытки из-за карантина: пассажиропоток уменьшается, минимальная зарплата выросла, цены на бензин и газ растут. Сейчас около 90% крупных городов собираются повышать тарифы на проезд. Такие данные приводит ассоциация перевозчиков Украины. В некоторых городах решение о повышении уже приняты, в других только «намётки». А самого повышения большинства городов ждут не ранее лета: прохождение всех процедур занимает время. Правда, есть такие города, как Харьков и Ровно, где власти заявляют, что не собираются повышать тариф. В Белой Церкви только повысили проезд до 6 грн, как у нас. А в Кривом Роге вообще ввели бесплатный проезд по «карте криворожанина»...









Киев





Столица уже поехала по более высоким тарифам: проезд на части маршрутов, которые обслуживают частники, вырос с 8 до 10 грн. Частные перевозчики заявляли, что готовы остановить работу маршрутов, если будут ездить по старым тарифам.





Одной из основных причин называют ограничение пассажиропотока. А актуальным тарифом считают 20-30 грн. О подорожании разговоры вели ещё с марта, но всё время откладывали. Повышение касается 30-40% маршруток, говорят в ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области. Власти разводят руками и кивают, что маршрутчики – нехорошие люди. А власти к повышению не имеют отношения, потому как уже 6 лет не устанавливают частникам тариф. Те просто готовят обоснование, предупреждают за неделю организатора перевозок и пассажиров.





Днепр





О повышении тарифов заговорили немного позже, чем в Кременчуге: 30 апреля в департаменте транспорта Днепра представили планы новых тарифов. Сейчас проезд в городе 8 грн. Его называют необоснованным. В марте властям начали поступать письма от перевозчиков. Автотранспортные предприятие просят повысить проезд до 12-13 грн. Как пишут местные СМИ, власти должны рассматривать вопрос о повышении, если топливо дорожает более чем на 10%. А с прошлого повышения в начале 2020 года стоимость газа повысилась на 40%. В итоге, планируют повысить проезд до 10 грн. Когда рассмотрят тариф и утвердят ли, неизвестно. В любом случае, Днепр будет повышать тарифы не раньше лета.





Одесса





Велика вероятность, что летом в Одессе-маме за одну поездку придется выложить около десятки. Пока это всё неофициально: об этом сообщают СМИ со ссылкой на свои источники в мэрии. Повышение будет не ранее чем через 2 месяца. Обоснованную стоимость перевозки одного пассажира называют 15 гривен. Ведутся переговоры о повышении минимум до 10 грн. Официальных заявлений властей пока нет. В Одессе последний раз цены на проезд поднимали с 5 до 8 грн в начале 2018 года.





Полтава





Соседняя Полтава тоже планирует повышать стоимость проезда. Пока не называют, на сколько. Это будет одновременно с конкурсом на внедрение электронного билета, что также называют фактором повышения тарифа. Но после новшеств выгоднее будет покупать билет на месяц, как в Европе, чем платить за поездку.





Харьков





Решил держаться до последнего. В конце января власти заявили, что стоимость проезда в общественном городском транспорте изменяться не будет, даже несмотря на повышение цен в пригородных маршрутках.





Запорожье





Власти уже утвердили новые тарифы на проезд. Повышение объясняют увеличением зарплаты, техобслуживанием и карантином. С 1 мая стоимость проезда в больших коммунальных автобусах – 7 гривень, в трамваях и троллейбусах – 6 грн. В маршрутках стоимость от 8 до 10 грн в зависимости от маршрута.





Кропивницкий





Стоимость повысили в начале марта. Проезд в маршрутках – 7 грн, в коммунальных автобусах – 6 грн. Троллейбусы стоят 5 грн.





Николаев





Пока только завели речь о повышении стоимости во всех видах транспорта: маршрутках, коммунальных автобусах, троллейбусах, трамваях. Мэрия готовит проект решения о повышении цен до 6-10 грн. Подсчитали, что если рассчитывать по методике, утвержденной Мининфраструктуры, и с минимальной рентабельностью, то перевозчики выходят на стоимость проезда 10-12 грн. Но такой тариф никто не утвердит. На короткие маршруты планируют поставить 6 гривень, средние – 8 грн, а в отдаленные районы – 9 -10 грн. Временные рамки пока неизвестны.









Черновцы





В Черновцах цены успели поднять дважды в течение года. В прошлом году в конце мая проезд подорожал с 5 до 7 грн. В конце октября повысили вдвое, до 15 грн, на некоторых маршрутах даже до 20 грн. Но тогда вмешалась мэрия и перевозчикам снизили стоимость проезда до 7 грн.





Сумы





Перевозчики в Сумах ещё в декабре просили поднять цену на время карантина. В городе в конце января подняли стоимость проезда до 7 грн. Раньше стоимость была 5 грн. А самый длинный маршрут теперь 8 грн.





Кривой Рог





Город, который удивил. Он стал первым, где ввели бесплатный проезд для местных жителей. Долго ли проживет пилотный проект, непонятно. Владельцы «карты криворожанина» смогут бесплатно пользоваться трамваями, троллейбусами, коммунальными автобусами и даже скоростным трамваем. При этом местные исследователи подсчитали, что себестоимость проезда в скоростном трамвае - 16 гривен (стоит 2,5 грн), 5 грн в троллейбусе и 12 в маршрутке. В начале января Кривой Рог поднял стоимость проезда в маршрутках до 8 грн.





Белая Церковь





С 23 марта город ездит в маршрутках по 6 грн. Хотя перевозчики хотели поднять практически до 9 грн.





Ровно





Стоимость проезда в общественном транспорте повышать не планируют. Об этом в начале марта заявили в городском управлении транспорта и связи. На данный момент вопрос не поднимается перевозчиками. Стоимость проезда в автобусах в Ровно 6 грн, а последнее повышение было в январе 2019 года. Проезд в троллейбусах – 4, последний раз стоимость повышалась в июле 2019 года.





Львов





Во Львове городские власти предлагают повысить стоимость проезда до 10 грн. А обоснованным тарифом перевозчики называют 13-15 грн. В троллейбусах стоимость проезда будет также 10 грн, если купить билет у водителя, и 8,5 грн, если оплатить его по безналичному расчету. После подорожания стоимость проезда в городском транспорте Львова станет одной из самых высоких в Украине.





Разговоры о повышении пошли после того, как руководство коммунального львовского автобусного парка заявило, что экономически обоснованный тариф для перевозки - 14 грн. Его поддержали частные перевозчики. Пришли к компромиссу в 8,5 - 10 грн. Проект решения опубликован на сайте горсовета, идет его обсуждение. Потом он пройдет экспертизу в АМКУ. Через 2-3 месяца тариф повысят.





Черкассы





Черкассы подняли тариф в феврале. Стоимость проезда в маршрутке повысили до 7 грн. В троллейбусах собираются сделать по 5 грн.





Винница





В Виннице решили повысить проезд с 1 июня. В конце апреля согласовали повышение до 10 грн. A на трех отдаленных маршрутах стоимость будет 12 гривен. Причиной называют рост основных составляющих тарифов на около 22%: топливо, запчасти, минимальная зарплата. Одновременно с повышением стоимости проезда установят валидаторы, чтобы получать оплату на проезд через систему электронного билета. Она действует в общественном муниципальном транспорте. Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах не меняется: 4 гривни, а в коммунальных автобусах - 5 грн.







Тратим на проезд как европейцы



В Украине проезд обходится не намного дешевле, чем в Европе. Порой украинцы тратят в месяц на городской транспорт больше, чем жители Варшавы, утверждают эксперты. Ошибочно сравнивать стоимость разового проезда в городах. Потому что разовый проезд в Европе стоит дороже: он ориентирован на туристов. А местные жители вооружены «единым билетом»: проездным с безлимитным количеством поездок.





В Варшаве за 30 долларов в месяц можно купить проездной на безлимитный проезд в городском и пригородном транспорте без исключения. В Украине проездной только на метро, автобус, троллейбус, трамвай, который не распространяется на маршрутки, стоит 50 долларов. В Праге проездной на все виды городского и пригородного транспорта обходится в 23 доллара в месяц. В Будапеште – 26 долларов. В Украине, если пассажир четыре раза прокатился в транспорте, то и расходы уже больше доллара, – говорит транспортный эксперт Александр Кава изданию «Слово и Дело».





Сравним стоимость проезда у нас и в странах-европейках. Но не одноразовый проезд, а сколько европейцу и кременчужанину приходится выкладывать на транспорт в месяц. Возьмем за основу, что кременчужанин совершает поездки каждый день: в будни на работу и обратно, а в выходные – в парк, магазины, кафе. То есть в наш условный проездной на месяц заложим 60 поездок маршрутками. При нынешнем тарифе нужно отдать 360 грн. Если поднимут стоимость до 8 грн, то выйдем на 480 грн. Какой процент съедает транспорт от средней зарплаты? По статистическим данным, в марте средняя зарплата на Полтавщине составила 12,4 тыс грн. Если уберем из нее подоходный и военный налоги, на руки получим около 10 тыс грн.





Выходит, что сейчас кременчужанин с средней зарплатой (если он получает на руки 10 тыс) тратит 3,6% от своего заработка на проезд. После повышения это будет около 5%. У стран-европеек, по нашим подсчетам (средняя зарплата после вычетов налогов по данным number.org), на транспорт уходит от 1,7% до 3,3%.





Стоит учесть, что у стран-европеек безлимитный абонемент на все виды транспорта. Нынешние 360 грн для кременчужан цифра условная: если съездить не только на работу, но и в гости, или понадобится пересадка, то и затраты на проезд возрастают.





В целом, если сравнивать нас с соседками из восточной Европы, то безлимит в Праге обойдется в 715 грн, в Будапеште и Варшаве – 800-900 грн. То есть разница между нами и ими – 350-500 грн. И то, если кременчужанин совершит 60 поездок в месяц, а не больше. А после повышения разница в затратах сократится. Мы будем отдавать из зарплаты больше соседей-европейцев.













Страна Абонемент на месяц Средняя зарплата * Процент от зп Прага 550 крон (715 грн) 32 тыс крон (41,3 тыс грн) 1,70% Варшава 110 злотых (807 грн) 4472 злотых (32,8 тыс грн) 2,50% Будапешт 9500 форентов (881 грн) 305,6 тыс форентов (28,3 тыс грн) 3% Берлин 86 евро (2872 грн) 2470 евро (82,5 тыс грн) 3,50% Афины 27 евро (900грн) 827 евро (27,6 тыс грн) 3,20% Кременчуг** 360 грн 10 тыс грн 3,60% ** условно 60 поездок в месяц * зарплата после вычета налогов









Как выросла цена на топливо и что с ним будет





Одной из причин удорожания проезда называют топливо. Если в феврале 95-й бензин стоил 25 грн за литр, то в марте уже более 28 грн за литр. Если посмотреть, как изменились цены за год, то больше всего подорожал автомобильный газ: в прошлом мае он стоил немногим более 8 грн, сейчас – почти 16 грн. Стоимость дизельного топлива в начале мая 2020 составляла около 21 грн за литр. Нынче – 28 грн за литр. Цены могут еще подрасти под 30 грн, считают аналитики. И прогнозируют дефицит бензина и дизельного топлива.





Как считает Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95, до конца мая будет нестабильная ситуация с дизельным топливом. Причина – остановка поставок «Роснефти» в апреле, а это 20% объемов украинского рынка бензина и дизеля. Идут весенне-полевые работы, а с наступлением тепла на дорогах начинается оживление. Снижается предложение, растет спрос. Также на ремонт встал завод в Беларуси, откуда нам поступает топливо. Поэтому улучшения ситуации на АЗС в ближайшее время не случится.