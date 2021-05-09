Расплата за проезд 

В Кременчуге перевозчики задумали повышение стоимости проезда. Власти пока против и отправили расчёты на изучение. Если случится повышение, то кременчужане будут отдавать с зарплаты за проезд больше, чем жители стран-европеек
В Кременчуге перевозчики хотят поднять стоимость проезда до 7-12 грн в зависимости от маршрута. В основном в городе предлагают проезд по 7-8 грн. О необходимости повышения стоимости заговорили в начале апреля. Уже подали новые расчёты в мэрию. В мэрии пока против повышения: расчеты отправили на проверку. Хотя уже не один раз бывало, что власти сперва сопротивляются, а затем всё равно идут на уступки перевозчикам и дают добро новым тарифам. Для проведения анализа расчётов перевозчиков исполком обратился в налоговую службу: они проверят, как те платят налоги, включая налог на доходы физлиц. Потому как в мэрии усомнились в достоверности данных о высокой зарплате, которую «рисуют» перевозчики в своих расчетах. Одно предприятие заложило фонд зарплаты в 3,4 млн грн. Когда в мэрию придет анализ данных, в Кременчуге вернутся к вопросу рассмотрения новых тарифов.
Насколько реально это повышение? Как складывается ситуация в целом по Украине?
О повышении стоимости проезда заговорили во многих городах. Перевозчики жалуются на большие убытки из-за карантина: пассажиропоток уменьшается, минимальная зарплата выросла, цены на бензин и газ растут. Сейчас около 90% крупных городов собираются повышать тарифы на проезд. Такие данные приводит ассоциация перевозчиков Украины. В некоторых городах решение о повышении уже приняты, в других только «намётки». А самого повышения большинства городов ждут не ранее лета: прохождение всех процедур занимает время. Правда, есть такие города, как Харьков и Ровно, где власти заявляют, что не собираются повышать тариф. В Белой Церкви только повысили проезд до 6 грн, как у нас. А в Кривом Роге вообще ввели бесплатный проезд по «карте криворожанина»...
Столица уже поехала по более высоким тарифам: проезд на части маршрутов, которые обслуживают частники, вырос с 8 до 10 грн. Частные перевозчики заявляли, что готовы остановить работу маршрутов, если будут ездить по старым тарифам.
Одной из основных причин называют ограничение пассажиропотока. А актуальным тарифом считают 20-30 грн. О подорожании разговоры вели ещё с марта, но всё время откладывали. Повышение касается 30-40% маршруток, говорят в ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области. Власти разводят руками и кивают, что маршрутчики – нехорошие люди. А власти к повышению не имеют отношения, потому как уже 6 лет не устанавливают частникам тариф. Те просто готовят обоснование, предупреждают за неделю организатора перевозок и пассажиров.
О повышении тарифов заговорили немного позже, чем в Кременчуге: 30 апреля в департаменте транспорта Днепра представили планы новых тарифов. Сейчас проезд в городе 8 грн. Его называют необоснованным. В марте властям начали поступать письма от перевозчиков. Автотранспортные предприятие просят повысить проезд до 12-13 грн. Как пишут местные СМИ, власти должны рассматривать вопрос о повышении, если топливо дорожает более чем на 10%. А с прошлого повышения в начале 2020 года стоимость газа повысилась на 40%. В итоге, планируют повысить проезд до 10 грн. Когда рассмотрят тариф и утвердят ли, неизвестно. В любом случае, Днепр будет повышать тарифы не раньше лета.
Велика вероятность, что летом в Одессе-маме за одну поездку придется выложить около десятки. Пока это всё неофициально: об этом сообщают СМИ со ссылкой на свои источники в мэрии. Повышение будет не ранее чем через 2 месяца. Обоснованную стоимость перевозки одного пассажира называют 15 гривен. Ведутся переговоры о повышении минимум до 10 грн. Официальных заявлений властей пока нет. В Одессе последний раз цены на проезд поднимали с 5 до 8 грн в начале 2018 года.
Соседняя Полтава тоже планирует повышать стоимость проезда. Пока не называют, на сколько. Это будет одновременно с конкурсом на внедрение электронного билета, что также называют фактором повышения тарифа. Но после новшеств выгоднее будет покупать билет на месяц, как в Европе, чем платить за поездку.
Решил держаться до последнего. В конце января власти заявили, что стоимость проезда в общественном городском транспорте изменяться не будет, даже несмотря на повышение цен в пригородных маршрутках.
Власти уже утвердили новые тарифы на проезд. Повышение объясняют увеличением зарплаты, техобслуживанием и карантином. С 1 мая стоимость проезда в больших коммунальных автобусах – 7 гривень, в трамваях и троллейбусах – 6 грн. В маршрутках стоимость от 8 до 10 грн в зависимости от маршрута.
Стоимость повысили в начале марта. Проезд в маршрутках – 7 грн, в коммунальных автобусах – 6 грн. Троллейбусы стоят 5 грн.
Пока только завели речь о повышении стоимости во всех видах транспорта: маршрутках, коммунальных автобусах, троллейбусах, трамваях. Мэрия готовит проект решения о повышении цен до 6-10 грн. Подсчитали, что если рассчитывать по методике, утвержденной Мининфраструктуры, и с минимальной рентабельностью, то перевозчики выходят на стоимость проезда 10-12 грн. Но такой тариф никто не утвердит. На короткие маршруты планируют поставить 6 гривень, средние – 8 грн, а в отдаленные районы – 9 -10 грн. Временные рамки пока неизвестны.
В Черновцах цены успели поднять дважды в течение года. В прошлом году в конце мая проезд подорожал с 5 до 7 грн. В конце октября повысили вдвое, до 15 грн, на некоторых маршрутах даже до 20 грн. Но тогда вмешалась мэрия и перевозчикам снизили стоимость проезда до 7 грн.
Перевозчики в Сумах ещё в декабре просили поднять цену на время карантина. В городе в конце января подняли стоимость проезда до 7 грн. Раньше стоимость была 5 грн. А самый длинный маршрут теперь 8 грн.
Город, который удивил. Он стал первым, где ввели бесплатный проезд для местных жителей. Долго ли проживет пилотный проект, непонятно. Владельцы «карты криворожанина» смогут бесплатно пользоваться трамваями, троллейбусами, коммунальными автобусами и даже скоростным трамваем. При этом местные исследователи подсчитали, что себестоимость проезда в скоростном трамвае - 16 гривен (стоит 2,5 грн), 5 грн в троллейбусе и 12 в маршрутке. В начале января Кривой Рог поднял стоимость проезда в маршрутках до 8 грн.
С 23 марта город ездит в маршрутках по 6 грн. Хотя перевозчики хотели поднять практически до 9 грн.
Стоимость проезда в общественном транспорте повышать не планируют. Об этом в начале марта заявили в городском управлении транспорта и связи. На данный момент вопрос не поднимается перевозчиками. Стоимость проезда в автобусах в Ровно 6 грн, а последнее повышение было в январе 2019 года. Проезд в троллейбусах – 4, последний раз стоимость повышалась в июле 2019 года.
Во Львове городские власти предлагают повысить стоимость проезда до 10 грн. А обоснованным тарифом перевозчики называют 13-15 грн. В троллейбусах стоимость проезда будет также 10 грн, если купить билет у водителя, и 8,5 грн, если оплатить его по безналичному расчету. После подорожания стоимость проезда в городском транспорте Львова станет одной из самых высоких в Украине.
Разговоры о повышении пошли после того, как руководство коммунального львовского автобусного парка заявило, что экономически обоснованный тариф для перевозки - 14 грн. Его поддержали частные перевозчики. Пришли к компромиссу в 8,5 - 10 грн. Проект решения опубликован на сайте горсовета, идет его обсуждение. Потом он пройдет экспертизу в АМКУ. Через 2-3 месяца тариф повысят.
Черкассы подняли тариф в феврале. Стоимость проезда в маршрутке повысили до 7 грн. В троллейбусах собираются сделать по 5 грн.
В Виннице решили повысить проезд с 1 июня. В конце апреля согласовали повышение до 10 грн. A на трех отдаленных маршрутах стоимость будет 12 гривен. Причиной называют рост основных составляющих тарифов на около 22%: топливо, запчасти, минимальная зарплата. Одновременно с повышением стоимости проезда установят валидаторы, чтобы получать оплату на проезд через систему электронного билета. Она действует в общественном муниципальном транспорте. Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах не меняется: 4 гривни, а в коммунальных автобусах - 5 грн.
В Украине проезд обходится не намного дешевле, чем в Европе. Порой украинцы тратят в месяц на городской транспорт больше, чем жители Варшавы, утверждают эксперты. Ошибочно сравнивать стоимость разового проезда в городах. Потому что разовый проезд в Европе стоит дороже: он ориентирован на туристов. А местные жители вооружены «единым билетом»: проездным с безлимитным количеством поездок.
В Варшаве за 30 долларов в месяц можно купить проездной на безлимитный проезд в городском и пригородном транспорте без исключения. В Украине проездной только на метро, автобус, троллейбус, трамвай, который не распространяется на маршрутки, стоит 50 долларов. В Праге проездной на все виды городского и пригородного транспорта обходится в 23 доллара в месяц. В Будапеште – 26 долларов. В Украине, если пассажир четыре раза прокатился в транспорте, то и расходы уже больше доллара, – говорит транспортный эксперт Александр Кава изданию «Слово и Дело».
Сравним стоимость проезда у нас и в странах-европейках. Но не одноразовый проезд, а сколько европейцу и кременчужанину приходится выкладывать на транспорт в месяц. Возьмем за основу, что кременчужанин совершает поездки каждый день: в будни на работу и обратно, а в выходные – в парк, магазины, кафе. То есть в наш условный проездной на месяц заложим 60 поездок маршрутками. При нынешнем тарифе нужно отдать 360 грн. Если поднимут стоимость до 8 грн, то выйдем на 480 грн. Какой процент съедает транспорт от средней зарплаты? По статистическим данным, в марте средняя зарплата на Полтавщине составила 12,4 тыс грн. Если уберем из нее подоходный и военный налоги, на руки получим около 10 тыс грн.
Выходит, что сейчас кременчужанин с средней зарплатой (если он получает на руки 10 тыс) тратит 3,6% от своего заработка на проезд. После повышения это будет около 5%. У стран-европеек, по нашим подсчетам (средняя зарплата после вычетов налогов по данным number.org), на транспорт уходит от 1,7% до 3,3%.
Стоит учесть, что у стран-европеек безлимитный абонемент на все виды транспорта. Нынешние 360 грн для кременчужан цифра условная: если съездить не только на работу, но и в гости, или понадобится пересадка, то и затраты на проезд возрастают.
В целом, если сравнивать нас с соседками из восточной Европы, то безлимит в Праге обойдется в 715 грн, в Будапеште и Варшаве – 800-900 грн. То есть разница между нами и ими – 350-500 грн. И то, если кременчужанин совершит 60 поездок в месяц, а не больше. А после повышения разница в затратах сократится. Мы будем отдавать из зарплаты больше соседей-европейцев.
|Страна
|Абонемент на месяц
|Средняя зарплата *
|Процент от зп
|Прага
|550 крон (715 грн)
|32 тыс крон (41,3 тыс грн)
|1,70%
|Варшава
|110 злотых (807 грн)
|4472 злотых (32,8 тыс грн)
|2,50%
|Будапешт
|9500 форентов (881 грн)
|305,6 тыс форентов (28,3 тыс грн)
|3%
|Берлин
|86 евро (2872 грн)
|2470 евро (82,5 тыс грн)
|3,50%
|Афины
|27 евро (900грн)
|827 евро (27,6 тыс грн)
|3,20%
|Кременчуг**
|360 грн
|10 тыс грн
|3,60%
|** условно 60 поездок в месяц
|* зарплата после вычета налогов
Одной из причин удорожания проезда называют топливо. Если в феврале 95-й бензин стоил 25 грн за литр, то в марте уже более 28 грн за литр. Если посмотреть, как изменились цены за год, то больше всего подорожал автомобильный газ: в прошлом мае он стоил немногим более 8 грн, сейчас – почти 16 грн. Стоимость дизельного топлива в начале мая 2020 составляла около 21 грн за литр. Нынче – 28 грн за литр. Цены могут еще подрасти под 30 грн, считают аналитики. И прогнозируют дефицит бензина и дизельного топлива.
Как считает Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95, до конца мая будет нестабильная ситуация с дизельным топливом. Причина – остановка поставок «Роснефти» в апреле, а это 20% объемов украинского рынка бензина и дизеля. Идут весенне-полевые работы, а с наступлением тепла на дорогах начинается оживление. Снижается предложение, растет спрос. Также на ремонт встал завод в Беларуси, откуда нам поступает топливо. Поэтому улучшения ситуации на АЗС в ближайшее время не случится.