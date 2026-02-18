«Це рішення непросте і вимушене, проте правильне»: думка ректора ХНУВС про передислокацією льотного коледжу

За його словами, накази про перемещення закладу освіти на про новий штатний розпис ще не готові, а мета його візиту — діалог зі студентами та колективом

«Це рішення є непростим і вимушеним, але правильним» — саме так висловився ректор Харківського національного університету внутрішніх справ генерал поліції Валерій Сокуренко під час брифінгу із журналістами Кременчука.

Учора пан генерал мав низку зустрічей із колективом та студентами, а сьогодні висловив свою думку щодо ситуації навколо закладу освіти назагал.

За його словами, головна причина переїзду - безпекова ситуація.

— Безпекова складова є вирішальною. Війна змінила характер. Почали бити по інфраструктурі, по навчальних закладах. Тому визначено більш безпечне місце на Заході України, — пояснив генерал Сокуренко.

Більшість викладачів не переїжджатимуть

Від працівників коледжу вже неодноразово лунає твердження: більшість колективу не згодні переїздити. Усі мають в Кременчуці житло, родини. А на новому місці їм пропонують незрозумілі умови у недобудованому гуртожитку. Або погоджуйся на такі умови, або винаймай квартиру. Проте чи вистачить на це викладацької запрлати?

Генерал Сокуренко називає цифри: нині в коледжі працюють 414 людей — це викладачі, льотний загін, медики, технічний персонал, охорона. За попередніми розрахунками, після передислокації штат можуть скоротити приблизно до 250 осіб.

Керівництво наголошує: усе відбуватиметься відповідно до закону — попередження за два місяці, компенсації, можливість стати на облік у центр зайнятості.

Медиків та жителів гуртожитку викинути на вулицю?

Окрема тема — медико-санітарна частина коледжу, де працюють 35 осіб. Увесь Кременчук знає: це фахівці найвищої категорії, туди при потребі можна звернутися з будь-якими проблемами.

Університет пропонує перевести медиків до складу територіальних медичних об’єднань. Але людей хвилює, чи збережуть вони роботу саме в Кременчуці.

Не менше питань — щодо гуртожитку. Частина працівників живе там роками і фактично платить лише за комунальні послуги.

Керівництво відповіло обережно: гуртожитки опалювати й утримувати без повноцінної роботи закладу буде складно, але обіцяють «думати і співпрацювати з міською владою».

Чи остаточне рішення

Попри гостру дискусію, наказу про передислокацію ще немає. Новий штатний розпис також не затверджений.

— Ми приїхали вислухати. Наказ не підписаний. Після зустрічей буде об'єктивна доповідь міністру з урахуванням думок колективу та студентів, — запевнив ректор.

Що в підсумку переможе — аргументи безпеки чи спротив громади — стане зрозуміло після рішення міністерства. Але вже зараз очевидно: для Кременчука це не просто питання логістики. Це історія про людей, роботу і майбутнє одного з найвідоміших навчальних закладів міста.

Нагадаємо, раніше представники трудового колективу льотного коледжу зверталися до Президента України, Прем’єр-міністра та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини через рішення про можливу передислокацію закладу. Також минулого тижня депутати Кременчуцької міськради направили звернення до президента, парламенту та уряду щодо недопущення передислокації льотного коледжу.