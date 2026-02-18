ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави» — рік роботи, рік дії, рік відповідальності.
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, ТЪ у темі

«Це рішення непросте і вимушене, проте правильне»: думка ректора ХНУВС про передислокацією льотного коледжу

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 0

 

За його словами, накази про перемещення закладу освіти на про новий штатний розпис ще не готові, а мета його візиту — діалог зі студентами та колективом

«Це рішення є непростим і вимушеним, але правильним» — саме так висловився ректор Харківського національного університету внутрішніх справ генерал поліції Валерій Сокуренко під час брифінгу із журналістами Кременчука.

Учора пан генерал мав низку зустрічей із колективом та студентами, а сьогодні висловив свою думку щодо ситуації навколо закладу освіти назагал.

За його словами, головна причина переїзду - безпекова ситуація.

— Безпекова складова є вирішальною. Війна змінила характер. Почали бити по інфраструктурі, по навчальних закладах. Тому визначено більш безпечне місце на Заході України, — пояснив генерал Сокуренко.

Більшість викладачів не переїжджатимуть

Від працівників коледжу вже неодноразово лунає твердження: більшість колективу не згодні переїздити. Усі мають в Кременчуці житло, родини. А на новому місці їм пропонують незрозумілі умови у недобудованому гуртожитку. Або погоджуйся на такі умови, або винаймай квартиру. Проте чи вистачить на це викладацької запрлати?

Генерал Сокуренко називає цифри: нині в коледжі працюють 414 людей — це викладачі, льотний загін, медики, технічний персонал, охорона. За попередніми розрахунками, після передислокації штат можуть скоротити приблизно до 250 осіб.

Керівництво наголошує: усе відбуватиметься відповідно до закону — попередження за два місяці, компенсації, можливість стати на облік у центр зайнятості.

 

Медиків та жителів гуртожитку викинути на вулицю?

Окрема тема — медико-санітарна частина коледжу, де працюють 35 осіб. Увесь Кременчук знає: це фахівці найвищої категорії, туди при потребі можна звернутися з будь-якими проблемами.

Університет пропонує перевести медиків до складу територіальних медичних об’єднань. Але людей хвилює, чи збережуть вони роботу саме в Кременчуці.

Не менше питань — щодо гуртожитку. Частина працівників живе там роками і фактично платить лише за комунальні послуги.

Керівництво відповіло обережно: гуртожитки опалювати й утримувати без повноцінної роботи закладу буде складно, але обіцяють «думати і співпрацювати з міською владою».

Чи остаточне рішення

Попри гостру дискусію, наказу про передислокацію ще немає. Новий штатний розпис також не затверджений.

— Ми приїхали вислухати. Наказ не підписаний. Після зустрічей буде об'єктивна доповідь міністру з урахуванням думок колективу та студентів, — запевнив ректор.

Що в підсумку переможе — аргументи безпеки чи спротив громади — стане зрозуміло після рішення міністерства. Але вже зараз очевидно: для Кременчука це не просто питання логістики. Це історія про людей, роботу і майбутнє одного з найвідоміших навчальних закладів міста.

 

Нагадаємо, раніше представники трудового колективу льотного коледжу зверталися до Президента України, Прем’єр-міністра та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини через рішення про можливу передислокацію закладу. Також минулого тижня депутати Кременчуцької міськради направили звернення до президента, парламенту та уряду щодо недопущення передислокації льотного коледжу.

ПО ТЕМІ:

«Нам дали два дні вирішити, що робити далі»: студенти льотного коледжу обурені новиною про передислокацію закладу

«Будемо звертатися до Президента»: колектив та студенти льотного коледжу проти переїзду

«Це схоже на рейдерське захоплення приміщення у центрі міста»: депутат Терещенко про переїзд льотного коледжу

«Це зрада у воєнний час»: як минула зустріч ректора Харківського університету внутрішніх справ із колективом льотного коледжу

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: льотний коледж
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх