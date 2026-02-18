У Кременчуці патрульні виявили нетверезого водія без прав

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 163

У нічний час на вулиці Миколаївській в Кременчуці патрульні зупинили автомобіль ЗАЗ за порушення вимог дорожнього знака. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

Під час перевірки документів з’ясувалося, що 20-річний водій позбавлений права керування транспортними засобами строком на п’ять років.

Крім того, у чоловіка виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння, а також відсутність страхового полісу. Водій погодився пройти огляд на стан сп’яніння — Драгер показав 1,93 проміле, що майже у десять разів перевищує допустиму норму.

Патрульні відсторонили керманича від керування та склали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані сп’яніння, а також за керування особою, позбавленою права керування.

