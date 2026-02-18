ГО "Захист держави"
Кременчук, Культура, Відео

«Джеральдіна», «Кульбаби»: у Кременчуці з аншлагом відбувся концерт Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко

Сьогодні, 09:30

Нові пісні, потужний аукціон і єдність – все заради Перемоги

У вівторок, 17 лютого, у Міському палаці культури Кременчука пройшов спільний концерт Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. Повний аншлаг і неймовірна атмосфера щирості й підтримки панували протягом усього вечора.

 Концертну програму відкрила Тоня Матвієнко з піснею про родину. Співачка одразу пообіцяла кременчужанам багато неймовірних емоцій, тепла й улюблених пісень.

— В нас все просто, майже по-домашньому. Будемо співати свої пісні й, звісно, пісні мами — легендарної Ніни Матвієнко.

Програмам насправді видалася насиченою та емоційною. Арсен Мірзаян представив слухачам кілька композицій зі свого нового альбому. Нові пісні органічно перепліталися з добре знайомими та улюбленими хітами.

 Щойно зі сцени пролунали перші акорди «Паперового снігу», «Королеви» та «Джеральдіни», зал вибухнув шаленими оплесками. Шанувальники таланту артиста співали разом із Арсеном, підтримували, танцювали та не приховували захоплення.

 Тоня Матвієнко подарувала слухачам особливі миті, виконуючи пісні зі свого репертуару, а також зворушливі композиції мами. Її виступ був сповнений глибоких емоцій, світлої пам’яті та щирої любові до української пісні. Кожен номер зал зустрічав тепло й вдячно.

 Окрім музичної частини, важливою складовою вечора став благодійний аукціон. На сцені були присутні запрошені військові, що додало заходу особливої значущості.

 Серед лотів — унікальні речі, зокрема й від 93-ї бригади. Аукціон пройшов надзвичайно потужно: усі лоти продали за хорошу ціну, а виручені кошти спрямують на закупівлю дронів для українських захисників.

 Фінал концерту став особливо емоційним. Уже наприкінці заходу пролунала повітряна тривога. Попри це, Тоня Матвієнко виконала завершальну пісню «Кульбаби». У цей момент увесь зал підвівся — люди співали й танцювали разом із артисткою.

Концерт пройшов на найвищому рівні. Професійна організація, якісний звук, щирість співаків і повна віддача глядачів зробили його по-справжньому особливим.

Автор: Мирослава Українська
Теги: концерт МПК співак
Вверх