У Полтаві собака напав на трьох жінок та дитину

17 лютого близько 16.15 на вулиці Вузькій у Полтаві собака напав на людей. Про це повідомили у Полтавському районному управлінні поліції.
За попередніми даними, під час вигулу собака породи пітбультер’єр покусала трьох жінок віком 19, 20 та 34 роки, а також 7-річного хлопчика. Постраждалих ушпиталили для надання допомоги.
Попередньо повідомляється, що загрози життю та здоров’ю жінок і дитини немає.
46-річний чоловік, який вигулював собаку та не є її власником, надає пояснення правоохоронцям. Усі обставини події встановлюються.
Нагадаємо, що у Полтаві чоловік нацькував собаку на поліціянтів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.