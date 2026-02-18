На Полтавщині діють аварійні відключення

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 316

У Полтавській області вранці 18 лютого запровадили аварійні відключення (ГАВ) в обсязі п’яти черг (1–5). О 8.31 відповідну команду надала НЕК «Укренерго». Про це повідомили у АТ «Полтаваобленерго».

Як пояснюють енергетики, ГАВ не мають чіткого розкладу — тривалість і перелік відключень залежать від ситуації в енергосистемі та подальших команд диспетчерів. Про зміни або скасування аварійних відключень повідомлятимуть додатково.

Нагадаємо, АТ «Полтаваобленерго» повідомило, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області у середу, 18 лютого, буде застосовано графік погодинних відключень (ГПВ) електроенергії: