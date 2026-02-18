ГО "Захист держави"
Полтавщина

Понад 30 гектарів заповідної землі орендар має повернути громаді на Полтавщині

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 213

Наразі вживаються заходи щодо реального виконання рішення суду

Прокуратура через суд домоглася повернення громаді земель природно-заповідного фонду, які понад десять років незаконно перебували в оренді. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури. 

Йдеться про дві земельні ділянки загальною площею понад 30 гектарів, які ще у 2012 році Диканська районна державна адміністрація передала в оренду місцевому товариству, не маючи відповідних повноважень. Обидві ділянки розташовані в межах регіонального ландшафтного парку «Диканський».

За даними прокуратури, одна із земель була зайнята багаторічними насадженнями, інша — садами. Водночас землі природно-заповідного фонду мають спеціальний режим використання та не можуть залучатися до сільськогосподарського обробітку.

Попри це, орендар фактично знищив насадження: ділянки розорали та засіяли сільськогосподарськими культурами, що стало підставою для звернення прокуратури до суду з метою захисту інтересів територіальної громади.

Позовні вимоги були повністю задоволені Господарським судом Полтавської області, а законність цього рішення підтвердив Східний апеляційний господарський суд.

У результаті суд зобов’язав орендаря повернути земельні ділянки у розпорядження Диканської селищної ради. Наразі компетентні органи вживають заходів для реального виконання судового рішення.

Нагадаємо, що прокурори Полтавщини повернули державі сотні гектарів природоохоронних земель.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: оренда землі прокуратура
