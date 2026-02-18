Через паводок на Полтавщині обмежили рух на трасі Н-31

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 489

Ділянку від Чумаків до Решетилівки перекрили до 18.00

18 лютого з 8.00 до 18.00 на Полтавщині через сильні опади та підняття паводкових вод обмежили рух транспорту на ділянці автодороги Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка. Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.

Йдеться про відрізок від траси М-03 Київ — Харків — Довжанський до перехрестя з автодорогою М-22 Полтава — Олександрія — на ділянці від села Чумаки до Решетилівки.

Рух усіх транспортних засобів на цій ділянці тимчасово заборонений. Об’їзд організували через Полтаву.

У разі небезпечної ситуації через негоду водіям радять телефонувати на спецлінії 112 або 102.

Нагадаємо, метеорологи повідомляють, що 18–19 лютого на Полтавщині очікуються складні погодні умови через вихід циклону з південного заходу.