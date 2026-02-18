Через паводок на Полтавщині обмежили рух на трасі Н-31

18 лютого з 8.00 до 18.00 на Полтавщині через сильні опади та підняття паводкових вод обмежили рух транспорту на ділянці автодороги Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка. Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.
Йдеться про відрізок від траси М-03 Київ — Харків — Довжанський до перехрестя з автодорогою М-22 Полтава — Олександрія — на ділянці від села Чумаки до Решетилівки.
Рух усіх транспортних засобів на цій ділянці тимчасово заборонений. Об’їзд організували через Полтаву.
У разі небезпечної ситуації через негоду водіям радять телефонувати на спецлінії 112 або 102.
Нагадаємо, метеорологи повідомляють, що 18–19 лютого на Полтавщині очікуються складні погодні умови через вихід циклону з південного заходу.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
Чекаємо ваших фото- і відеотрофеїв, відгуків, пропозицій, питань.
E-mail: telegraf.in.ua@gmail.com
Телефон: (068) 640-44-48
Facebook: facebook.com/telegraf.in.ua.kremenchug/