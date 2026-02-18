Полтавщина — серед пілотних регіонів проєкту з переобладнання порожніх будівель під житло для ВПО

Полтавська область увійшла до трійки регіонів, де стартує пілотний проєкт із переобладнання невикористаних державних і комунальних будівель під житло для внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій населення. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Ініціативу реалізує Міністерство розвитку громад та територій у співпраці з міжнародною організацією Habitat for Humanity. Йдеться про інвентаризацію порожніх об’єктів державної та комунальної власності, які роками не використовуються та можуть бути адаптовані для проживання.

Наголошується, що проєкт не стосується приватної нерухомості. Жодних рішень про вилучення чи втручання у приватну власність не передбачено.

Окрім Полтавської області, пілот впроваджують також у Київській та Івано-Франківській областях. Наразі триває відбір 60–70 об’єктів. Із них 10–15 будівель пройдуть детальну підготовку інвестиційних рішень — лише там, де реконструкція буде технічно можливою та економічно доцільною.

Для Полтавщини це означає можливість залучити міжнародну підтримку для модернізації занедбаних об’єктів та створення додаткового житлового фонду для ВПО.

Зібрані під час інвентаризації дані інтегрують у цифрову інформаційно-аналітичну житлову систему для ВПО, запуск якої запланований на жовтень 2026 року. Вона має забезпечити прозорий облік житла, чіткі критерії розподілу та мінімізувати суб’єктивні рішення.

У міністерстві підкреслюють: якщо в громаді є державна або комунальна будівля, що простоює, вона повинна працювати на користь людей.

