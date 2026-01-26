ГО "Захист держави"
Кіборги ДАПу: зустріч пам’яті та вдячності у Кременчуці 20 січня, у День вшанування захисників Донецького аеропорту
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Соціальний захист

У Кременчуці схвалили 172 заявки ВПО на житлові ваучери по 2 млн грн

Вчора, 22:00 Переглядів: 135

Йдеться про внутрішньо переміщених осіб із числа ветеранів війни

У Кременчуці відбулося чергове засідання комісії з розгляду питань надання допомоги внутрішньо переміщеним особам для вирішення житлового питання. За час роботи комісії позитивні рішення ухвалили щодо 172 заявників — учасників нового компонента державної програми «єВідновлення». Про це стало відомо з Фейсбук-сторінки Кременчуцької міськради 26 січня.

Йдеться про внутрішньо переміщених осіб із числа ветеранів війни, які зможуть отримати житловий ваучер у розмірі 2 млн грн. Кошти можна використати на:

  • придбання житлової нерухомості,
  • будівництво житла,
  • погашення чинного іпотечного кредиту.

Нагадаємо, що перше засідання комісії відбулось 10 грудня. Тоді учасники засідання обрали голову комісії, заступника та секретаря. 

Хто може отримати житло

Постанова Кабміну № 1176 від 22 вересня 2025 року, визначає лише дві групи переселенців, які можуть отримати житлову допомогу. Це:

  • учасники бойових дій, визначені пунктами 19-25 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту
  • особи з інвалідністю внаслідок війни, визначені пунктами 11-16 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Отже, допомога стосується не всіх внутрішньо переміщених осіб, а тільки цих двох категорій.

Визначені категорії внутрішньо переміщених осіб отримуватимуть ваучер на 2 мільйони гривень. Заяву на участь у держпрограмі можна подати через портал «Дія». Житловий ваучер дозволяє придбати квартиру чи будинок або ж інвестувати у його будівництво. Також ваучер можна буде використати для першого внеску чи погашення платежу за іпотекою.

Як подати заяву

Спершу подати заяву на участь в програмі можна буде лише через мобільний застосунок «Дія».

Заявнику необхідно:

  • Оновити застосунок до останньої версії.
  • Перейти в розділ Послуги для ВПО → Заява на житловий ваучер.
  • Підтвердити склад сім’ї.
  • Отримати згоду чоловіка/дружини на обробку персональних даних (через «Дія.Підпис»). Якщо партнер не підтверджує згоду протягом 36 годин — заяву буде скасовано)
  • Підписати заяву «Дія.Підписом» і надіслати.

Усі необхідні дані автоматично підтягнуться з державних реєстрів — подавати документи вручну не потрібно. Після подання заява проходить автоматичну перевірку Мінфіну, а потім передається комісії за місцем фактичного проживання заявника. Орієнтовний строк розгляду заяви комісією — до 30 днів.

Згодом подати заяву можна буде також через ЦНАПи чи нотаріусів.

Детальніше з цією держпрограмою можна ознайомитись ТУТ.

0
Автор: Телеграф
Теги: ВПО ветерани
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх