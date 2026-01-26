У Кременчуці схвалили 172 заявки ВПО на житлові ваучери по 2 млн грн

У Кременчуці відбулося чергове засідання комісії з розгляду питань надання допомоги внутрішньо переміщеним особам для вирішення житлового питання. За час роботи комісії позитивні рішення ухвалили щодо 172 заявників — учасників нового компонента державної програми «єВідновлення». Про це стало відомо з Фейсбук-сторінки Кременчуцької міськради 26 січня.
Йдеться про внутрішньо переміщених осіб із числа ветеранів війни, які зможуть отримати житловий ваучер у розмірі 2 млн грн. Кошти можна використати на:
Нагадаємо, що перше засідання комісії відбулось 10 грудня. Тоді учасники засідання обрали голову комісії, заступника та секретаря.
Постанова Кабміну № 1176 від 22 вересня 2025 року, визначає лише дві групи переселенців, які можуть отримати житлову допомогу. Це:
Отже, допомога стосується не всіх внутрішньо переміщених осіб, а тільки цих двох категорій.
Визначені категорії внутрішньо переміщених осіб отримуватимуть ваучер на 2 мільйони гривень. Заяву на участь у держпрограмі можна подати через портал «Дія». Житловий ваучер дозволяє придбати квартиру чи будинок або ж інвестувати у його будівництво. Також ваучер можна буде використати для першого внеску чи погашення платежу за іпотекою.
Спершу подати заяву на участь в програмі можна буде лише через мобільний застосунок «Дія».
Заявнику необхідно:
Усі необхідні дані автоматично підтягнуться з державних реєстрів — подавати документи вручну не потрібно. Після подання заява проходить автоматичну перевірку Мінфіну, а потім передається комісії за місцем фактичного проживання заявника. Орієнтовний строк розгляду заяви комісією — до 30 днів.
Згодом подати заяву можна буде також через ЦНАПи чи нотаріусів.
Детальніше з цією держпрограмою можна ознайомитись ТУТ.
