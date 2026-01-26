У Кременчуці схвалили 172 заявки ВПО на житлові ваучери по 2 млн грн

Вчора, 22:00 Переглядів: 135

У Кременчуці відбулося чергове засідання комісії з розгляду питань надання допомоги внутрішньо переміщеним особам для вирішення житлового питання. За час роботи комісії позитивні рішення ухвалили щодо 172 заявників — учасників нового компонента державної програми «єВідновлення». Про це стало відомо з Фейсбук-сторінки Кременчуцької міськради 26 січня.

Йдеться про внутрішньо переміщених осіб із числа ветеранів війни, які зможуть отримати житловий ваучер у розмірі 2 млн грн. Кошти можна використати на:

придбання житлової нерухомості,

будівництво житла,

погашення чинного іпотечного кредиту.

Нагадаємо, що перше засідання комісії відбулось 10 грудня. Тоді учасники засідання обрали голову комісії, заступника та секретаря.

Хто може отримати житло

Постанова Кабміну № 1176 від 22 вересня 2025 року, визначає лише дві групи переселенців, які можуть отримати житлову допомогу. Це:

учасники бойових дій, визначені пунктами 19-25 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

особи з інвалідністю внаслідок війни, визначені пунктами 11-16 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Отже, допомога стосується не всіх внутрішньо переміщених осіб, а тільки цих двох категорій.

Визначені категорії внутрішньо переміщених осіб отримуватимуть ваучер на 2 мільйони гривень. Заяву на участь у держпрограмі можна подати через портал «Дія». Житловий ваучер дозволяє придбати квартиру чи будинок або ж інвестувати у його будівництво. Також ваучер можна буде використати для першого внеску чи погашення платежу за іпотекою.

Як подати заяву

Спершу подати заяву на участь в програмі можна буде лише через мобільний застосунок «Дія».

Заявнику необхідно:

Оновити застосунок до останньої версії.

Перейти в розділ Послуги для ВПО → Заява на житловий ваучер.

Підтвердити склад сім’ї.

Отримати згоду чоловіка/дружини на обробку персональних даних (через «Дія.Підпис»). Якщо партнер не підтверджує згоду протягом 36 годин — заяву буде скасовано)

Підписати заяву «Дія.Підписом» і надіслати.

Усі необхідні дані автоматично підтягнуться з державних реєстрів — подавати документи вручну не потрібно. Після подання заява проходить автоматичну перевірку Мінфіну, а потім передається комісії за місцем фактичного проживання заявника. Орієнтовний строк розгляду заяви комісією — до 30 днів.

Згодом подати заяву можна буде також через ЦНАПи чи нотаріусів.

Детальніше з цією держпрограмою можна ознайомитись ТУТ.