Житлові ваучери для ВПО з тимчасово окупованих територій за програмою «єВідновлення»: роз'яснення Мінрозвитку

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 2

З 1-го грудня заявки на житлову допомогу зможуть подати внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни

Міністерство розвитку громад та територій України роз’яснило особливості нового компонента «єВідновлення» для внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій.

З 1-го грудня ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати заяву на житловий ваучер номіналом 2 млн грн через застосунок «Дія». Це перший етап програми. Мінрозвитку веде постійні перемовини для того, щоб залучити ресурси до Програми та розширити її на інші категорії внутрішньо переміщених осіб, чиї домівки залишились на ТОТ.

Житловий ваучер дозволяє придбати квартиру чи будинок або ж інвестувати у його будівництво. Також ваучер можна буде використати для першого внеску чи погашення платежу за іпотекою.

— Підтримка людей, які переїхали з тимчасової окупації, — один із ключових пріоритетів роботи Міністерства. Це лише старт програми. Ми розуміємо, що забезпечити житлом сотні тисяч людей — це колосальні кошти. Проте ми не чекаємо початку виплат репарацій, а знаходимо рішення, які можуть допомогти людям вже зараз. Паралельно ми ведемо системну комунікацію з нашими партнерами, працюємо з донорами, відкриваємо нові можливості фінансування. Маємо масштабувати механізм на інші категорії ВПО, чиї домівки залишаються на тимчасово окупованих територіях, — зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Хто може подати заяву

На першому етапі подати заяву можуть лише ті внутрішньо переміщені особи, які одночасно відповідають таким критеріям:

мають статус ВПО;

мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни (незалежно від того, чи отримали його після повномасштабного вторгнення, чи під час АТО/ООС, починаючи з 2014 року);

мають підтвердження попереднього місця проживання на тимчасово окупованій території, що відображено у довідці ВПО;

мають актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території.

Участь у програмі можлива, якщо заявник та його родина (чоловік/дружина і неповнолітні діти) не володіють іншим житлом на підконтрольній Україні території, за винятком випадків непогашеної іпотеки або житла в зоні активних бойових дій. Участь можлива також за умови, що родина не отримувала житлову підтримку в інших програмах і не має чинних заяв у «єВідновлення».

Як подати заяву з 1 грудня

Спершу подати заяву на участь в програмі можна буде лише через мобільний застосунок «Дія».

Заявнику необхідно:

Оновити застосунок до останньої версії.

Перейти в розділ Послуги для ВПО → Заява на житловий ваучер.

Підтвердити склад сім’ї.

Отримати згоду чоловіка/дружини на обробку персональних даних (через «Дія.Підпис»). Якщо партнер не підтверджує згоду протягом 36 годин — заяву буде скасовано)

Підписати заяву «Дія.Підписом» і надіслати.

Усі необхідні дані автоматично підтягнуться з державних реєстрів — подавати документи вручну не потрібно. Після подання заява проходить автоматичну перевірку Мінфіну, а потім передається комісії за місцем фактичного проживання заявника. Орієнтовний строк розгляду заяви комісією — до 30 днів.

Згодом подати заяву можна буде також через ЦНАПи чи нотаріусів.

Що ще важливо знати?

Не має значення, чи було у заявника житло у власності на тимчасово окупованій території — це не впливає на право участі в програмі.

Після схвалення заяви в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна формується житловий ваучер, який можна буде використати протягом 5 років. Після придбання житла за ваучером на нього накладається заборона на відчуження — протягом 5 років його не можна продавати, дарувати чи переоформлювати.

Водночас використати житловий ваучер можна буде лише після проведення виплат. Про старт виплат буде оголошено додатково.

Мінрозвитку разом з іншими залученими сторонами завершує тестування функціоналу та продовжує роботу над подальшим залученням фінансування. На цьому етапі головний фокус — подання заяв та їх якісне опрацювання комісіями.

Мінрозвитку закликає заявників уважно ознайомитися з умовами програми, перевірити наявність «Дія.Підпису» та заздалегідь оновити застосунок «Дія», щоб безперешкодно подати заяву з 1 грудня.

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що в Україні спростили умови програми «єВідновлення» для людей, чиє житло перебуває у спільній власності.

У серпні ми писали, що робити, якщо ваше житло постраждало від обстрілу та надали покрокову інструкцію. Влітку ми також розповідали, як діяти, якщо ваше житло або майно пошкоджене з наданням інструкції для мешканців Кременчука.

Раніше ми писали, що держава допомагає українцям, які втратили житло через бойові дії.