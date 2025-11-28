Житлові ваучери для ВПО з тимчасово окупованих територій за програмою «єВідновлення»: роз'яснення Мінрозвитку

З 1-го грудня заявки на житлову допомогу зможуть подати внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни
Міністерство розвитку громад та територій України роз’яснило особливості нового компонента «єВідновлення» для внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій.
З 1-го грудня ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати заяву на житловий ваучер номіналом 2 млн грн через застосунок «Дія». Це перший етап програми. Мінрозвитку веде постійні перемовини для того, щоб залучити ресурси до Програми та розширити її на інші категорії внутрішньо переміщених осіб, чиї домівки залишились на ТОТ.
Житловий ваучер дозволяє придбати квартиру чи будинок або ж інвестувати у його будівництво. Також ваучер можна буде використати для першого внеску чи погашення платежу за іпотекою.
На першому етапі подати заяву можуть лише ті внутрішньо переміщені особи, які одночасно відповідають таким критеріям:
Участь у програмі можлива, якщо заявник та його родина (чоловік/дружина і неповнолітні діти) не володіють іншим житлом на підконтрольній Україні території, за винятком випадків непогашеної іпотеки або житла в зоні активних бойових дій. Участь можлива також за умови, що родина не отримувала житлову підтримку в інших програмах і не має чинних заяв у «єВідновлення».
Спершу подати заяву на участь в програмі можна буде лише через мобільний застосунок «Дія».
Заявнику необхідно:
Усі необхідні дані автоматично підтягнуться з державних реєстрів — подавати документи вручну не потрібно. Після подання заява проходить автоматичну перевірку Мінфіну, а потім передається комісії за місцем фактичного проживання заявника. Орієнтовний строк розгляду заяви комісією — до 30 днів.
Згодом подати заяву можна буде також через ЦНАПи чи нотаріусів.
Не має значення, чи було у заявника житло у власності на тимчасово окупованій території — це не впливає на право участі в програмі.
Після схвалення заяви в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна формується житловий ваучер, який можна буде використати протягом 5 років. Після придбання житла за ваучером на нього накладається заборона на відчуження — протягом 5 років його не можна продавати, дарувати чи переоформлювати.
Водночас використати житловий ваучер можна буде лише після проведення виплат. Про старт виплат буде оголошено додатково.
Мінрозвитку разом з іншими залученими сторонами завершує тестування функціоналу та продовжує роботу над подальшим залученням фінансування. На цьому етапі головний фокус — подання заяв та їх якісне опрацювання комісіями.
Мінрозвитку закликає заявників уважно ознайомитися з умовами програми, перевірити наявність «Дія.Підпису» та заздалегідь оновити застосунок «Дія», щоб безперешкодно подати заяву з 1 грудня.
Нагадаємо, учора ми повідомляли, що в Україні спростили умови програми «єВідновлення» для людей, чиє житло перебуває у спільній власності.
У серпні ми писали, що робити, якщо ваше житло постраждало від обстрілу та надали покрокову інструкцію. Влітку ми також розповідали, як діяти, якщо ваше житло або майно пошкоджене з наданням інструкції для мешканців Кременчука.
Раніше ми писали, що держава допомагає українцям, які втратили житло через бойові дії.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.