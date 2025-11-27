ГО "Захист держави"
В Україні спростили умови програми «єВідновлення» для людей, чиє житло перебуває у спільній власності

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 211

 

Усувається одна з найпоширеніших перешкод - неможливість отримати компенсацію для відновлення пошкодженого житла яке належить декільком власникам, коли один зі співвласників не виходить на зв’язок або не надає на це згоди

Уряд ухвалив рішення, яке спрощує процедуру отримання компенсації за програмою «єВідновлення» для пошкодженого житла, що перебуває у спільній власності. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Усувається одна з найпоширеніших перешкод, з якою стикалися люди: неможливість отримати компенсацію для відновлення пошкодженого житла яке належить декільком власникам, коли один зі співвласників не виходив на зв’язок або не надавав на це згоди. 

Раніше отримати компенсацію можна було лише за умови обов’язкової письмової згоди всіх співвласників. Це створювало перешкоди у випадках, коли один зі співвласників виїхав, не виходив на зв’язок або не брав участі в утриманні майна. Через це тисячі родин не могли скористатися програмою.

Відтепер подати заяву на компенсацію може один зі співвласників, і така заява вважатиметься поданою від усіх, якщо інші співвласники не подадуть заперечення протягом 15 днів. 

У разі відсутності заперечень комісія ухвалюватиме рішення про надання компенсації. При цьому, отримувач компенсації бере на себе зобов’язання відновити об’єкт відповідно до суми, що зазначена у чек-листі, переліку та обсягу робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкта. Якщо ж співвласники не погоджуються — вони можуть подати заперечення до комісії або врегулювати питання шляхом перемовин між іншими власниками об'єкта чи врегулювати питання у судовому порядку.

У разі відсутності заперечень комісія надає компенсацію, а ремонт можна розпочати без затримок. Це рішення дозволяє людям швидше відновлювати пошкоджене житло навіть у ситуаціях, коли отримати згоду всіх співвласників фактично неможливо.

— Оновлені правила допоможуть людям швидше відновити свої домівки — без зайвих бар’єрів і затримок, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо у серпні ми писали, що робити, якщо ваше житло постраждало від обстрілу та надали покрокову інструкцію. Влітку ми також розповідали, як діяти, якщо ваше житло або майно пошкоджене з наданням інструкції для мешканців Кременчука.

Раніше ми писали, що держава допомагає українцям, які втратили житло через бойові дії.

Автор: Віктор Крук
Теги: євідновлення Міністерство розвитку громад та територій уряд
