Як діяти, якщо ваше житло або майно пошкоджене: інструкція для мешканців Кременчука

Унаслідок останніх обстрілів Кременчука пошкоджені 16 будівель. Серед пошкоджених об’єктів — приватні будинки, багатоповерхівки, навчальний заклад і комерційні приміщення. Щоб отримати компенсацію — необхідно дотримуватись визначеної процедури.
Звернення до поліції:
Напишіть заяву про надання статусу потерпілого та порушення кримінального провадження у Кременчуцькому райуправлінні поліції (вул. 29 Вересня, 6, тел. 102).
При собі мати копії:
паспорта;
ідентифікаційного коду;
документів на житло;
техпаспорта;
фото/відео пошкоджень (за можливості).
Заяву можна подати й пізніше.
Повідомлення про пошкодження:
через портал «Дія»;
або в ЦНАП (послуга 42-11).
Об’єкт має бути зареєстрований у ДРРП. Якщо ні — замовити послугу 55-09 у ЦНАП або звернутись до департаменту держреєстрації (вул. Ігоря Сердюка, 27).
Заява на компенсацію:
через «Дія»;
або в ЦНАП (послуга 42-15).
Потрібен спецрахунок у банку-учаснику програми єВідновлення.
Служба допомоги мера: 15-63 (цілодобово з мобільного).
Нагадаємо, у Кременчуці працює спеціальна комісія, яка проводить поквартирний обхід пошкоджених будинків.
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