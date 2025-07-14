Олена Шуляк
Олена Шуляк: Цифровізація стала інструментом довіри і розвитку України
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Соціальний захист

Як діяти, якщо ваше житло або майно пошкоджене: інструкція для мешканців Кременчука

Вчора, 22:00 Переглядів: 727

 Роз’яснюємо покроковий алгоритм дій для фізичних та юридичних осіб

Унаслідок останніх обстрілів Кременчука пошкоджені 16 будівель. Серед пошкоджених об’єктів — приватні будинки, багатоповерхівки, навчальний заклад і комерційні приміщення. Щоб отримати компенсацію — необхідно дотримуватись визначеної процедури.

Для фізичних осіб:

  1. Звернення до поліції:
    Напишіть заяву про надання статусу потерпілого та порушення кримінального провадження у Кременчуцькому райуправлінні поліції (вул. 29 Вересня, 6, тел. 102).
    При собі мати копії:

    • паспорта;

    • ідентифікаційного коду;

    • документів на житло;

    • техпаспорта;

    • фото/відео пошкоджень (за можливості).
      Заяву можна подати й пізніше.

  2. Повідомлення про пошкодження:

    • через портал «Дія»;

    • або в ЦНАП (послуга 42-11).
      Об’єкт має бути зареєстрований у ДРРП. Якщо ні — замовити послугу 55-09 у ЦНАП або звернутись до департаменту держреєстрації (вул. Ігоря Сердюка, 27).

  3. Заява на компенсацію:

    • через «Дія»;

    • або в ЦНАП (послуга 42-15).
      Потрібен спецрахунок у банку-учаснику програми єВідновлення.

Для юридичних осіб:

  1. Звернення до поліції:
    Аналогічно — за адресою вул. 29 Вересня, 6 або за телефоном 102. Обов’язково отримати номер звернення.
  2. Отримання акта комісійного обстеження:
    Документ затверджує виконком Кременчуцької міськради.
  3. Оцінка збитків:
    Зверніться до ліцензованої експертної організації для складання кошторису. Після цього — подайте заяву за посиланням:

Контакти ЦНАП:

  • вул. Покровська, 14
  • вул. Героїв України, 11А
  • вул. І. Приходька, 90
    Телефони: 096-097-1588, 050-255-1588

Служба допомоги мера: 15-63 (цілодобово з мобільного).

Нагадаємо, у Кременчуці працює спеціальна комісія, яка проводить поквартирний обхід пошкоджених будинків.

ПО ТЕМІ:

Що робити, якщо ваше житло постраждало від обстрілу: покрокова інструкція

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: наслідки атаки компенсація пошкоджене майно пошкоджене житло євідновлення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх