У Кременчуці спеціальна комісія почне поквартирний обхід пошкоджених будинків завтра

У Кременчуці створили спеціальну комісію для обстеження пошкоджених будинків після російської атаки 6 липня. Про це під час брифінгу повідомив міський голова Віталій Малецький, інформує кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Завтра з самого ранку комісія розпочне поквартирний обхід мешканців, щоб оцінити масштаби руйнувань.
Нагадаємо, що ми зібрали в матеріал основні дії, які потрібно виконати для фіксації пошкоджень і отримання компенсації:
Що робити, якщо ваше житло постраждало від обстрілу: покрокова інструкція
Відомо, під час обстрілу в місті виникла масштабна пожежа на площі 700 квадратних метрів, яку ліквідували до 14.05. Попередньо відомо про одного постраждалого. Пошкоджено 14 приватних будинків і 5 автомобілів. Раніше стало відомо, що Росія вдарила по приміщенню Кременчуцького ТЦК. Від вибухової хвилі постраждали й сусідні будинки. Поліція та СБУ документують воєнний злочин. Також сильно постраждав ліцей №4.
«Кременчуцький Телеграф» побував на місці події та поспілкувався з очевидцями.
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