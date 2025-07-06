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У Кременчуці спеціальна комісія почне поквартирний обхід пошкоджених будинків завтра

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 207

Мешканці можуть звертатися на гарячу лінію 1563

У Кременчуці створили спеціальну комісію для обстеження пошкоджених будинків після російської атаки 6 липня. Про це під час брифінгу повідомив міський голова Віталій Малецький, інформує кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Завтра з самого ранку комісія розпочне поквартирний обхід мешканців, щоб оцінити масштаби руйнувань.

— Всім кременчужанам, житло яких зруйновано, пошкоджено внаслідок сьогоднішньої атаки, буде надана допомога за підтримки наших благодійників, за кошти міської територіальної громади. Вже зараз працюють комунальні служби, здійснюють поквартирний обхід. В понеділок, завтра зранку буквально почне працювати комісія, яка буде фіксувати пошкодження, — сказав мер.
Усіх, хто має питання або потребує допомоги, просять звертатися за номером гарячої лінії 15-63.
— В разі, якщо у вас є якісь запитання, є інформація, треба дзвонити на телефон гарячої лінії виконавчого комітету, щоб зафіксувати звернення і комісія прийде також до вас. Тому, що ми говоримо сьогодні про 9 будинків, але може бути їх більше, тому що є одиночні випадки, де одне-два вікно вибито в будинках.
Тим часом комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки. До роботи долучилися волонтери гуманітарної місії «Проліска» — вони привезли матеріали, аби закрити вибиті вікна.

Нагадаємо, що ми зібрали в матеріал основні дії, які потрібно виконати для фіксації пошкоджень і отримання компенсації: 
Що робити, якщо ваше житло постраждало від обстрілу: покрокова інструкція

Відомо, під час обстрілу в місті виникла масштабна пожежа на площі 700 квадратних метрів, яку ліквідували до 14.05. Попередньо відомо про одного постраждалого. Пошкоджено 14 приватних будинків і 5 автомобілів. Раніше стало відомо, що Росія вдарила по приміщенню Кременчуцького ТЦК. Від вибухової хвилі постраждали й сусідні будинки. Поліція та СБУ документують воєнний злочин. Також сильно постраждав ліцей №4.

«Кременчуцький Телеграф» побував на місці події та поспілкувався з очевидцями.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: наслідки атаки Віталій Малецький євідновлення
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