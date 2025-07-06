Після ранкового обстрілу 6 липня у Кременчуці зафіксовано пошкодження дев’яти житлових будинків і школи №4. Про це повідомив мер міста Віталій Малецький під час брифінгу, повідомляє кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
За словами т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимира Когута, обійшлося без серйозних постраждалих:
Очільник обласного управління ДСНС Андрій Хижняк додав, що пожежу вдалося ліквідувати до 14.00. На місці працювали близько 80 рятувальників і 30 одиниць техніки. Також діє мобільний штаб і працюють психологи ДСНС.
Нагадаємо, Росія вдарила по будівлі Кременчуцького ТЦК. У місті виникла пожежа площею 700 кв. м, за інформацією ДСНС, пошкоджено також щонайменше 14 будинків і 5 авто. Поліція та СБУ документують воєнний злочин. «Кременчуцький Телеграф» побував на місці події та поспілкувався з очевидцями.
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