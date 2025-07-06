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Унаслідок обстрілу Кременчука люди отримали незначні травми, пошкоджені 9 будинків і школа — Когут

Сьогодні, 15:59 Переглядів: 666

 Постраждалі дістали незначні порізи, більшість отримали допомогу на місці

Після ранкового обстрілу 6 липня у Кременчуці зафіксовано пошкодження дев’яти житлових будинків і школи №4. Про це повідомив мер міста Віталій Малецький під час брифінгу, повідомляє кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

— Маємо дев’ять будинків: повилітали шибки, балкони, пошкоджено двері, дахи. Також суттєво постраждала четверта школа, — сказав міський голова.

За словами т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимира Когута, обійшлося без серйозних постраждалих:

— Дякувати Богу, лише легкі травми: порізи склом, забої. Люди отримали допомогу на місці.

Очільник обласного управління ДСНС Андрій Хижняк додав, що пожежу вдалося ліквідувати до 14.00. На місці працювали близько 80 рятувальників і 30 одиниць техніки. Також діє мобільний штаб і працюють психологи ДСНС.

— Ситуація контрольована. Хто потребує психологічної допомоги — підходьте, наші фахівці нададуть підтримку, — зазначив Хижняк.

Нагадаємо, Росія вдарила по будівлі Кременчуцького ТЦК. У місті виникла пожежа площею 700 кв. м, за інформацією ДСНС, пошкоджено також щонайменше 14 будинків і 5 авто. Поліція та СБУ документують воєнний злочин. «Кременчуцький Телеграф» побував на місці події та поспілкувався з очевидцями.


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Автор: Руслана Горгола Відео: Артем Коваленко
Теги: наслідки атаки Володимир Когут Віталій Малецький Андрій Хижняк
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