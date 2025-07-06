Поліція та СБУ документують наслідки атаки дронів у Кременчуці

6 липня росія атакувала Кременчук дронами-камікадзе. Унаслідок влучання та падіння уламків у межах Кременчуцької громади пошкоджено приватне домоволодіння, а також кілька сусідніх будинків — їх зачепила вибухова хвиля. Про це повідомили в поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
На місці працюють слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки, патрульні та рятувальники. Правоохоронці разом із Службою безпеки
України документують наслідки чергового воєнного злочину рф.
Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й дотримуватись правил безпеки.
Нагадаємо, що командування Сухопутних військ Збройних сил України повідомили, що армія РФ поцілила у приміщення Кременчуцького РТЦК та СП. «Кременчуцький Телеграф» побував на місці події та поспілкувався з очевидцями:
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