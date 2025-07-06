Фоторепортаж з місця влучання дрона у центрі Кременчука

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Внаслідок влучання по Кременчуцькому РТЦК та СП пошкоджень зазнали і розташовані поруч житлові будинки

Сьогодні, 6 липня, близько 9.30 у Кременчуці пролунала серія вибухів. Спочатку у Полтавській облвійськадміністрації повідомили про пожежу в одному із житлових будинків міста. Згодом командування Сухопутних військ Збройних сил України повідомили, що армія РФ поцілила у приміщення Кременчуцького РТЦК та СП. Попередньо внаслідок влучання ніхто із військовослужбовців та працівників ТЦК не постраждав. Пошкоджень зазнали і розташовані поруч житлові будинки.

У центральній частині міста перекрита одна з доріг. На місці працюють усі відповідні служби.

«Кременчуцький Телеграф» працював на місці події: