Фотофакт: вибухи не заважають кременчуківцям засмагати на пляжі

У центрі Кременчука містяни не нехтують нагодою позасмагати на пляжі. Не стає на заваді й те, що поруч займаються ліквідацією наслідків дронової атаки.
Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, близько 9.30 у Кременчуці пролунала серія вибухів. Спочатку у Полтавській облвійськадміністрації повідомили про пожежу в одному із житлови будинків міста. Згодом командування Сухопутних військ Збройних сил України повідомили, що армія РФ поцілила у приміщення Кременчуцького РТЦК та СП. Попередньо внаслідок влучання ніхто із військвослужбовців та працівників ТЦК не постраждав.
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