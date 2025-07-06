Фотофакт: вибухи не заважають кременчуківцям засмагати на пляжі

Сьогодні, 12:24 Переглядів: 594 Коментарів: 1

У центрі Кременчука містяни не нехтують нагодою позасмагати на пляжі. Не стає на заваді й те, що поруч займаються ліквідацією наслідків дронової атаки.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, близько 9.30 у Кременчуці пролунала серія вибухів. Спочатку у Полтавській облвійськадміністрації повідомили про пожежу в одному із житлови будинків міста. Згодом командування Сухопутних військ Збройних сил України повідомили, що армія РФ поцілила у приміщення Кременчуцького РТЦК та СП. Попередньо внаслідок влучання ніхто із військвослужбовців та працівників ТЦК не постраждав.