У Кременчуці є влучання у приміщення РТЦК та СП — Сухопутні війська

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Інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає

Сьогодні, 6 липня, внаслідок дронової атаки росіян по Кременчуку влучання прийшлося по будівлі Кременчуцького районного ТЦК та СП. Про це передають у пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України.





















Фото: Артем Коваленко