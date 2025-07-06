Сьогодні, 6 липня, внаслідок дронової атаки росіян по Кременчуку влучання прийшлося по будівлі Кременчуцького районного ТЦК та СП. Про це передають у пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України.
Відомо, що крім приміщення ТЦК влучання прийшлося також і в розташований поруч будинок.
За попередніми даними, серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. На місці працюють екстренні служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.
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