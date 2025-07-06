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Пиріг із ревенем і безе: сезонний десерт із літнім настроєм

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 112

Ніжна основа, кисло-солодка начинка і повітряне безе — цей пиріг точно варто спробувати

Складові:

Для тіста:

  • борошно — 200 г
  • цукор — 60 г
  • масло — 80 г
  • жовтки — 3 шт.
  • розпушувач — 0,5 ч. л.
  • ванільний цукор
  • сіль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • ревінь — 650 г
  • цукор — 150 г
  • крохмаль — 50 г
  • кориця або ванільний цукор за смаком

Для безе:

  • білки — 3 шт.
  • цукор — 175 г
  • дрібка солі

Приготування:

  1. Замісіть тісто з усіх інгредієнтів. Якщо тісто розсипається — додайте 1–2 ст. л. холодної води.
  2. Розкачайте тісто на пергаменті й викладіть у форму для запікання. Залишками сформуйте бортики.
  3. Ревінь очистіть і наріжте кубиками. Змішайте з цукром, крохмалем, корицею або ванільним цукром.
  4. Викладіть начинку в форму й випікайте 30 хв у духовці, розігрітій до 180°C (режим верх/низ).
  5. За 10 хв до готовності збийте білки з дрібкою солі й цукром до стійких піків.
  6. Викладіть безе поверх пирога й допікайте ще 10–15 хв при 175°C.

Порада:

Дайте пирогу охолонути у трохи відкритій духовці — безе не осяде й залишиться хрустким.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти пиріг яйця
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