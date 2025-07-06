Пиріг із ревенем і безе: сезонний десерт із літнім настроєм
Сьогодні, 11:01
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Ніжна основа, кисло-солодка начинка і повітряне безе — цей пиріг точно варто спробувати
Складові:
Для тіста:
- борошно — 200 г
- цукор — 60 г
- масло — 80 г
- жовтки — 3 шт.
- розпушувач — 0,5 ч. л.
- ванільний цукор
- сіль — 0,5 ч. л.
Для начинки:
- ревінь — 650 г
- цукор — 150 г
- крохмаль — 50 г
- кориця або ванільний цукор за смаком
Для безе:
- білки — 3 шт.
- цукор — 175 г
- дрібка солі
Приготування:
- Замісіть тісто з усіх інгредієнтів. Якщо тісто розсипається — додайте 1–2 ст. л. холодної води.
- Розкачайте тісто на пергаменті й викладіть у форму для запікання. Залишками сформуйте бортики.
- Ревінь очистіть і наріжте кубиками. Змішайте з цукром, крохмалем, корицею або ванільним цукром.
- Викладіть начинку в форму й випікайте 30 хв у духовці, розігрітій до 180°C (режим верх/низ).
- За 10 хв до готовності збийте білки з дрібкою солі й цукром до стійких піків.
- Викладіть безе поверх пирога й допікайте ще 10–15 хв при 175°C.
Порада:
Дайте пирогу охолонути у трохи відкритій духовці — безе не осяде й залишиться хрустким.
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