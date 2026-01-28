ГО "Захист держави"
Полтавщина

За минулий тиждень на Полтавщині різко зросла кількість порушень правил риболовлі

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 52

 

За тиждень рибоохоронні інспектори зафіксували на Полтавщині 115 порушень правил рибальства 

За минулий тиждень, з 19 по 25 січня, на водоймах Полтавської області значно зросла кількість порушень під час зимової риболовлі. За цей час рибоохоронні інспектори зафіксували 115 випадків недотримання правил. Про це повідомляє пресслужба Полтавського рибоохоронного патруля.

Найбільше протоколів патрульні склали за порушення правил любительського рибальста — 109. Найчастіше рибалки використовували більше дозволеної кількості гачків або не мали при собі вагів і лінійок для перевірки розміру та ваги улову.

Також інспектори рибоохоронного патруля виявили чотири грубі порушення — лов риби забороненими знаряддями, зокрема сітками. Крім того, з водойм вилучили три безхазяйні сітки. Близько 6 кілограмів риби повернули назад дод водойм. 

За всі порушення минулого тижня наклали штрафів на суму понад 14 тисяч гривень.

Нагадаємо, що упродовж 2025 року Полтавський рибоохоронний патруль оштафував понад 200 браконьєрів, вилучив 4 тонни риби та 31 авто.

Автор: Катерина Животовська
Теги: рибоохоронний патруль риболовля
