Понад 200 браконьєрів оштрафували на Полтавщині: вилучили 4 тонни риби та 31 авто

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 126

Упродовж 2025 року Полтавський рибоохоронний патруль провів 659 рейдів на водоймах області та зафіксував 1672 порушення правил рибальства, з яких 228 були грубими — із використанням сіток та електровудок. Про це повідомили у пресслужбі установи, підбиваючи підсумки року.

Зокрема, під час перевірок інспектори вилучили 4111 кілограмів незаконно добутої риби, 835 заборонених знарядь лову та 31 транспортний засіб, який використовували браконьєри. Загальні збитки, завдані водним біоресурсам Полтавщини, оцінили у 10,3 мільйона гривень, сума накладених штрафів склала 217,7 тисяч гривень.

Зариблення водойм

Окрім охорони біоресурсів, у 2025 році рибоохоронці займалися відтворенням риби. Загалом у водойми області випустили понад 14 тонн молодої риби. Зокрема:

у річку Сухий Кагамлик — 2,1 тонни товстолоба;

в районі Градизька — 569 кг товстолоба, 400 кг білого амура та 200 кг коропа;

29 жовтня у річку Говтва — 317 кг коропа;

у річку Ворскла — 1,1 тонни товстолоба;

у Кременчуцьке водосховище — 9,5 тонни товстолоба.

Підтримка ЗСУ та розвиток служби

У Полтавському рибоохоронному патрулі також повідомили, що передали 256 риболовних сіток загальною довжиною майже 16 км для маскування на фронт.

У сфері цифровізації Полтавський рибоохоронний патруль став другим в Україні, хто впровадив проєкт «Е-рибальство», а також використовує GPS-моніторинг і відеореєстратори під час рейдів.

Нагадаємо, лише за перші чотири дні року на водоймах Полтавщини фахівці рибоохоронпатруля піймали 29 рибалок-порушників.