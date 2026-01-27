ГО "Захист держави"
Кіборги ДАПу: зустріч пам’яті та вдячності у Кременчуці 20 січня, у День вшанування захисників Донецького аеропорту
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина

Понад 200 браконьєрів оштрафували на Полтавщині: вилучили 4 тонни риби та 31 авто

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 126

 

Збитки по області перевищили 10 мільйонів гривень

Упродовж 2025 року Полтавський рибоохоронний патруль провів 659 рейдів на водоймах області та зафіксував 1672 порушення правил рибальства, з яких 228 були грубими — із використанням сіток та електровудок. Про це повідомили у пресслужбі установи, підбиваючи підсумки року.

Зокрема, під час перевірок інспектори вилучили 4111 кілограмів незаконно добутої риби, 835 заборонених знарядь лову та 31 транспортний засіб, який використовували браконьєри. Загальні збитки, завдані водним біоресурсам Полтавщини, оцінили у 10,3 мільйона гривень, сума накладених штрафів склала 217,7 тисяч гривень.

Зариблення водойм

Окрім охорони біоресурсів, у 2025 році рибоохоронці займалися відтворенням риби. Загалом у водойми області випустили понад 14 тонн молодої риби. Зокрема:

  • у річку Сухий Кагамлик — 2,1 тонни товстолоба;

  • в районі Градизька — 569 кг товстолоба, 400 кг білого амура та 200 кг коропа;

  • 29 жовтня у річку Говтва — 317 кг коропа;

  • у річку Ворскла — 1,1 тонни товстолоба;

  • у Кременчуцьке водосховище — 9,5 тонни товстолоба.

Підтримка ЗСУ та розвиток служби

У Полтавському рибоохоронному патрулі також повідомили, що передали 256 риболовних сіток загальною довжиною майже 16 км для маскування на фронт. 

У сфері цифровізації Полтавський рибоохоронний патруль став другим в Україні, хто впровадив проєкт «Е-рибальство», а також використовує GPS-моніторинг і відеореєстратори під час рейдів.

Нагадаємо, лише за перші чотири дні року на водоймах Полтавщини фахівці рибоохоронпатруля піймали 29 рибалок-порушників.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: риба браконьєри браконьєрство рибоохоронний патруль
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх