У Семенівці на Кременчуччині чоловік отимав вогнепальне поранення. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління національної поліції у Полтавській області.
За попередньою інформацією поліції, місцевий 57-річний житель отримав вогнепальні поранення, ймовірно, з гладкоствольної зброї.
Чоловіка госпіталізували для надання медичної допомоги та встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.
Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині чоловік поранив себе у ногу із мисливської рушниці.
