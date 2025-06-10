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На Полтавщині громадяни продовжують декларувати вогнепальну зброю та набої до неї — поліція

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 115

 

Від початку року в області вже задекларували 258 одиниць вогнепальної зброї та понад 72 тисячі набоїв до неї

На Полтавщині громадяни продовжують декларувати вогнепальну зброю та набої до неї. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, від початку року в області задекларували 258 одиниць вогнепальної зброї. Це 147 одиниць нарізної та 111 одиниць гладкоствольної зброї. Серед нарізної зброї — 117 автоматів, 22 одиниці нарізних карабінів та гвинтівок і 8 пістолетів. Задекларували громадяни і понад 72200 набоїв різного калібру.

У поліції повідомляють: після декларування зброю повертають власникам для відповідального зберігання. Після завершення дії воєнного стану цю зброю громадяни можуть поставити на облік.

Що потрібно для декларування вогнепальної зброї

Для декларування вогнепальної зброї та набоїв до неї необхідно звернутися до відділення поліції. Із собою необхідно мати пакет письмову заяву; паспорт; ідентифікаційний код; витяг про місце проживання/реєстрації; фотокартку 3,5х4,5.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці чоловік у формі погрожував перехожому пістолетом: суд наклав арешт на зброю.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: вогнепальна зброя декларування поліція
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