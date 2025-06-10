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Відмовився від повістки, бо мав доглядати за онкохворою дружиною: на Кременчуччині судили чоловіка за ухилення від мобілізації

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 992

 

Обвинувачений мав право на відстрочку, проте вчасно її не оформив

У Горішніх Плавнях судили чоловіка, який відмовився від бойової повістки за мобілізацією. Про це стало відомо із вироку Горішньоплавнівського міського суду від 6 червня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений торік у липні прибув до відділу Кременчуцького РТЦК та СП за викликом із місця роботи для звірки і уточнення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії. Скарг на самопочуття у того не було, тож комісія визнала чоловіка придатним до військової служби.

За кілька днів чоловікові військовослужбовці намагалися вручити бойову повістку для відправлення до військової частини та подальшого проходження служби, проте той від її отримання відмовився. Зміст повістки йому зачитали в усній формі. Проте у зазначені дату та час обвинувачений до військової частини не з’явився, тим самим ухилився від проходження військової служби під час мобілізації.

На суді обвинувачений підтвердив, що він дійсно відмовився від повістки і пояснив це тим, що на його утриманні перебуває хвора дружина, яку він не може залишити. За його словами, дружина має онкологічне захворювання, пройшла курс лікування і нині має ІІ групу інвалідності. Інших родичів, які б могли за дружиною доглядати, у них немає.

У вироку також вказано, що із моменту встановлення дружині обвинуваченого ІІ групи інвалідності, у того з’явилося право на відстрочку від військової служби. Проте наявність права та фактична його реалізація — поняття різні.

Ознайомившись із матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації в умовах воєнного стану і призначив йому покарання строком на 3 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили чоловіка, який не прийшов за повісткою, бо так склалися життєві обставини.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду ухилення від мобілізації
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