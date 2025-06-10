У Кременчуцькому районі невідомі у формі ЗСУ вимагали гроші за «недоставляння до ТЦК»

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 546

Правоохоронці розслідують справу з вимаганням хабаря у Кременчуцькому районі. У квітні цього року невідомі у формі Збройних сил України, які представились працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), вимагали від місцевого жителя 200 тис. грн. Про це стало відомо з ухвали Автозаводського суду.

За ці гроші невідомі обіцяли «не доставляти його до ТЦК». Заявник перерахував шахраям 10 тис. грн на банківську картку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Слідчі подали клопотання про доступ до інформації щодо вказаного банківського рахунку. Суд частково задовольнив його, надавши право на отримання даних про рух коштів, IP-адреси, пристрої, номери телефонів і, за можливості, відео з банкоматів.

Доступ до документів надали до 21 липня 2025 року.

Нагадаємо, на Полтавщині цивільні особи, які назвалися «адвокатами», незаконно проникли на територію одного з районних ТЦК та СП, паралельно знімаючи на відео місце розташування військового об'єкта і дії військовослужбовців, розповіли в обласному ТЦК.