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На Полтавщині «адвокати» незаконно проникли у приміщення ТЦК та знімали військовий об’єкт

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 706 Коментарів: 2

 

Територія ТЦК та СП є військовим об’єктом і перебуває під цілодобовою охороною

На Полтавщині цивільні особи, які назвалися «адвокатами», незаконно проникли на територію одного з районних ТЦК та СП, паралельно знімаючи на відео місце розташування військового об'єкта і дії військовослужбовців. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП на своїй сторінці у Facebook.

— 2 червня 2025 року цивільні особи несанкціоновано проникли на територію одного з районних ТЦК та СП, паралельно знімаючи на відео місце розташування військового об'єкту і дії військовослужбовців. Вимогу залишити територію особи, які назвалися адвокатами, проігнорували, поводилися провокуюче. Пізніше відео поширили через соціальні мережі, — йдеться у повідомленні.

Районний ТЦК та СП вже надіслав повідомлення про скоєння кримінального правопорушення до Служби безпеки України за статтями 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності) та 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних Сил України).

В Україні пропонують дозволити повернутися на військову службу чоловікам старше 60 років

У повідомленні наголошується, що територія ТЦК та СП є військовим об’єктом і перебуває під цілодобовою охороною.

— Навіть адвокати не мають права несанкціоновано проникати на територію військових частин та установ, — резюмували в Полтавському ОТЦК.

Командування Сухопутних військ: за перешкоджання роботі ТЦК — до 8 років позбавлення волі

Нагадаємо, Командування Сухопутних військ ЗСУ, яким підпорядковані усі ТЦК та СП, звернулося до громадян та попередило про відповідальність за перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовцям ТЦК. За статтею 114-1 ККУ передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Повторна ВЛК визнає гідними до служби 99% обмежено придатних — Веніславський

Нещодавно ми писали, що народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради Федір Веніславський нещодавно заявив, що абсолютна більшість чоловіків, які мали статус обмежено придатних та повторно пройшли ВЛК, були визнані придатними до несення служби. За його словами, 99% військовозобов’язаних на повторній ВЛК визнають придатними до військової служби. При цьому, близько половини придатні без застережень, а решта мають обмеження.

Серед обмежено придатних, які пройшли повторне ВЛК, лише 7% визнано повністю непридатними — Міноборони

Але учора речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що серед обмежено придатних військовозобов’язаних, які вже пройшли повторну ВЛК, 7% визнані повністю непридатними до проходження військової служби зі зняттям з військового обліку. Приблизно така ж кількість військовозобов’язаних визнані повністю придатними без будь-яких обмежень. Усі інші (близько 86% — ред.) визначені придатними до служби в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, військових вищих навчальних закладах, або «тимчасово непридатними».

Верховна Рада продовжила строк проходження повторного ВЛК для обмежено придатних до 5 червня

Раніше ми писали, що Верховна Рада 12 лютого 2025 року ухвалила закон № 4235-ІХ, яким продовжила термін проходження повторної ВЛК військовозобов’язаними, які раніше були визнані обмежено придатними, до 5 червня 2025 року.

Як повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП, у разі непроходження повторного ВЛК цією категорією військовозобов’язаних, відповідні звернення будуть направлені до Нацполіції для адміністративного затримання та доставлення військовозобов’язаних до районних ТЦК. Крім того, такі громадяни будуть притягнуті до адмінвідповідальності та з одночасним проходженням ВЛК. Розмір штрафу за невиконання вимог законодавства — від 17 000 до 25 500 грн.

Громадяни, яких визнали обмежено придатними, зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК за направленням на ВЛК

Ми також писали, що військовозобов’язані, яких визнали обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному огляду, який потрібно пройти до 5 червня 2025 року. Такі особи зобов’язані самостійно отримати направлення на проходження ВЛК без очікування повістки. Його можна отримати в ТЦК або через мобільний додаток «Резерв +».

У березні ми повідомляли, що Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт, який дає військовозобов’язаним можливість отримати знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП Полтавщина адвокати СБУ
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Коментарі: 2

5 158
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:17

Цікаво, а чим скінчилася та справа, коли трощили автівку тцк? 


1 0
1 778
hunter:
Сьогодні, 11:30

Проникли наверное через оту дирку в заборе?


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