Командування Сухопутних військ: за перешкоджання роботі ТЦК — до 8 років позбавлення волі

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 213

ТЦК та СП відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України, зокрема під час воєнного стану та мобілізації, допомагаючи захищати нашу державу від зовнішніх і внутрішніх загроз

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, яким підпорядковані усі ТЦК та СП, звернулося до громадян та попередило про відповідальність за перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовцям ТЦК.

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У зверненні йдеться, що останнім часом у інтернеті значно збільшилася кількість відеоматеріалів, що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП, причому деякі громадяни відкрито заохочують інших до таких дій.

— Важливо знати, що будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовців, включаючи погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів, є серйозним правопорушенням і кваліфікується за статтею 114-1 Кримінального кодексу України. За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Нагадуємо: ТЦК та СП відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України, зокрема під час воєнного стану та мобілізації, допомагаючи захищати нашу державу від зовнішніх і внутрішніх загроз, - пояснили у Сухопутних військах ЗСУ.

У зверненні зазначають, що сьогодні почалося «перезавантаження» роботи ТЦК та СП.

— Робимо все, аби вона стала прозорою та відкритою. Водночас, перешкоджання роботі цих структур можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки. Особливо це стосується нашого сьогодення, коли країна перебуває у правовому режимі воєнного стану. Саботаж роботи цих установ безпосередньо впливає на здатність Збройних Сил України та інших військових формувань ефективно виконувати свої завдання, — акцентують військові.

У звернення наголошується, що кожен громадянин, який досяг 16 років і перебуває в осудному стані, може нести відповідальність за такі дії.

— Важливо розуміти, що намір чинити перешкоджання — навіть якщо результат не був повністю досягнутий — уже вважається правопорушенням. Це стосується як свідомого бажання завадити роботі ТЦК та СП, так і дій, коли людина усвідомлює можливі наслідки, але все одно їх ігнорує, — зазначили у зверненні.

У Сухопутних військах ЗСУ наголошують, що у цей складний для країни час, коли ТЦК та СП забезпечують поповнення особовим складом Сил оборони України, будь-яка протидія їхній діяльності, включаючи погрози, насильство чи пошкодження майна, підриває зусилля, спрямовані на підтримку безпеки та цілісності України.

— Такі вчинки можуть призвести до юридичних наслідків, незалежно від особистих мотивів чи цілей, оскільки вони загрожують державним інтересам. Закликаємо всіх дотримуватися закону та сприяти зусиллям, спрямованим на захист нашої країни. Це не лише громадянський обов’язок кожного, а й внесок у спільну перемогу. Разом ми сильніші! – резюмують у зверненні Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

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Нагадаємо, учора «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що в неділю, 25 травня, у Кременчуці цивільні чоловіки напали на військовослужбовців ТЦК, які проводили заходи з оповіщення, та побили їхню автівку.

Сьогодні обставини цієї події нашому виданню прокоментував начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.