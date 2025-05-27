Командування Сухопутних військ: за перешкоджання роботі ТЦК — до 8 років позбавлення волі

ТЦК та СП відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України, зокрема під час воєнного стану та мобілізації, допомагаючи захищати нашу державу від зовнішніх і внутрішніх загроз
Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, яким підпорядковані усі ТЦК та СП, звернулося до громадян та попередило про відповідальність за перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовцям ТЦК.
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У зверненні йдеться, що останнім часом у інтернеті значно збільшилася кількість відеоматеріалів, що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП, причому деякі громадяни відкрито заохочують інших до таких дій.
У зверненні зазначають, що сьогодні почалося «перезавантаження» роботи ТЦК та СП.
У звернення наголошується, що кожен громадянин, який досяг 16 років і перебуває в осудному стані, може нести відповідальність за такі дії.
У Сухопутних військах ЗСУ наголошують, що у цей складний для країни час, коли ТЦК та СП забезпечують поповнення особовим складом Сил оборони України, будь-яка протидія їхній діяльності, включаючи погрози, насильство чи пошкодження майна, підриває зусилля, спрямовані на підтримку безпеки та цілісності України.
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Нагадаємо, учора «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що в неділю, 25 травня, у Кременчуці цивільні чоловіки напали на військовослужбовців ТЦК, які проводили заходи з оповіщення, та побили їхню автівку.
Сьогодні обставини цієї події нашому виданню прокоментував начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.
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