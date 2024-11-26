Чи спроможні Центри рекрутингу замінити ТЦК та чи можливо уникнути хейту, проводячи примусову мобілізацію

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 436 Коментарів: 1

Рекрутинг — це призов на військову службу для мотивованих, а примусова мобілізація — для немотивованих. І будь-яка структура, що проводитиме мобілізацію, зазнаватиме хейту, так само як і ТЦК сьогодні, з боку тих, хто не бажає захищати свою країну та не хоче помічати війни

Тема проведення мобілізації Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та пов’язаними з цим гучні скандали з корупцією, «бусифікацією», призовом немотивованих чоловіків, або тих хто має проблеми зі здоров’ям, давно стали резонансними в Україні. Яких тільки звинувачень ми сьогодні не чуємо на адресу цієї структури Збройних Сил України, основне завдання якого — залучення військовозобов’язаних до лав Сил оборони України на захист Батьківщини. За 2 роки та 9 місяців повномасштабної війни ми пройшли шлях від черг добровольців до ТЦК до зневажливого ставлення, хейту, а то й ненависті до її військовослужбовців.

Про те, чому так сталося та наскільки вірогідний варіант розформування ТЦК та СП «Телеграф» отримав відповіді від речника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна.

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Зазначимо, нещодавно навіть деякі депутати Верховної Ради заговорили про можливість розпуску ТЦК та формування з «тецекашників» нових бригад. А поповнення ЗСУ вони пропонують покласти на рекрутингові центри.

Роман Істомін, відповідаючи на питання видання зазначив, що рекрутинг — це для мотивованих, які у своїй більшості стали на захист України у перші місяці повномасштабної війни. А примусова мобілізація — це для немотивованих, які або не хочуть виконувати свій конституційний обов’язок по захисту Батьківщини, або вагаються. І, на його думку, будь-яка структура, що проводитиме мобілізацію, зазнаватиме хейту так само, як і ТЦК сьогодні, з боку тих, хто не бажає захищати свою країну та не хоче помічати війни.

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Далі відповіді на питання видання речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна.

— Припустімо, що процес розформування ТЦК запустять. Озвучено пропозицію замість них створювати більше рекрутингових центрів. Чи зможуть такі центри повноцінно замінити ТЦК та СП?

— Станом на тепер, відповідно до Положення про центри рекрутингу, їхня діяльність має інформаційно-консультаційний характер. Водночас у Положенні про ТЦК та СП визначено цілу низку повноважень і завдань, які на них покладаються. Це й участь у військово-патріотичному вихованні громадян, і проведення заходів постановки на військовий облік, ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, підготовка і проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів. До того ж ми забезпечуємо соціальний і правовий захист членів сімей військовослужбовців та ветеранів, допомагаємо діючим військовослужбовцям, доки вони у відпустці. А ще саме на ВЛК обласного ТЦК покладається завдання оскарження рішень районних ВЛК.

Це лише основні функції. Загалом повноваження ТЦК та СП передбачені у численних законах та підзаконних нормативних документах. Зокрема, у Законах «Про мобілізаційну підготовку», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону України», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про Державну прикордонну службу України», Статуті Збройних Сил України, Кодексі України про адміністративні правопорушення та інших.

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— Хто буде виконувати ці завдання, якщо ТЦК розформують?

— Напевне зараз сказати важко. Станом на тепер це винятково наші завдання. Принаймні більшість з названих мною. Якщо будуть внесені відповідні зміни до чинного законодавства, ці завдання можуть покласти або на діючі органи, або на якусь новостворену структуру. Але осмілюсь припустити, що будь-яка структура, що проводитиме призов за мобілізацією, так само, як і ТЦК сьогодні, зазнаватиме хейту з боку тих, хто не бажає захищати свою країну.

— Тобто потрібно буде змінити чи скасувати Положення про ТЦК?

— Положення про ТЦК визначено Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу». В ньому прописано, що Положення про центри рекрутингу, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки затверджуються Кабінетом міністрів України. На його виконання прийнята Постанова Кабінету міністрів України № 154, яка затверджує Положення про ТЦК та СП. Але ж не всі обов’язки ТЦК визначені винятково цією Постановою. Наприклад, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, ТЦК та СП розглядають справи, що стосуються порушень законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Цю функцію, яку раніше виконували військові комісаріати, а тепер ТЦК, також потрібно буде комусь передати. І така ситуація не поодинока.

— Військкомати, згідно із Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку», змінили назву на ТЦК та СП 31 жовтня 2020 року. Хоча сам закон набув чинності 23 квітня 2021 року. Отож, це зайняло цілих пів року. На скільки в часі може розтягнутися процес, який хочуть запустити зараз?

— Насправді реформування військових комісаріатів розпочалося задовго до 31 жовтня 2020 року. Ви ж у мене запитуєте про розформування ТЦК та СП і передачі їхніх функцій невідомо кому? Це відрізняється від реформи, і тут поки ніякої ясності щодо того, як це може бути реалізовано, немає. Звісно ж, ТЦК та СП цим не займатимуться. Ми — військові. Буде наказ на переміщення, то продовжимо виконувати службові завдання в іншому підрозділі. Ну, а цивільні, які працюють у штаті, шукатимуть інше місце роботи.

— Від кого має надійти такий наказ?

— Діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки координується та спрямовується Міноборони. Ним же утворюються, ліквідуються і реорганізовуються ТЦК та СП. Безпосереднє ж керівництво ТЦК та СП і контроль за їхньою діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне — Командування Сухопутних військ ЗСУ, яке узгоджує основні питання діяльності ТЦК та СП з відповідними структурними підрозділами Генерального штабу та Міноборони.

— Ви сказали, що в ТЦК є військові, а є цивільні. Які відмінні завдання вони виконують?

— Штати та штатний розпис ТЦК та СП затверджуються начальником Генерального штабу ЗСУ. Штатні посади комплектуються військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками Збройних Сил. Військовослужбовці, які проходять військову службу в ТЦК та СП — це військові, які перевіряють документи громадян на вулицях і нагадують мешканцям мирних міст про обов’язок захищати свою країну. Переважна більшість з них мають бойовий досвід, але після отримання висновку ВЛК про обмежену придатність були змушені перевестися до тилового підрозділу — ТЦК та СП.

Працівники ж — це цивільні особи. До прикладу, соціологи. Роботу інших мало хто знає чи бачить, проте вона також надзвичайно важлива. Жодному військовому не подобається, коли його називають працівником, тобто цивільним. Коли так говорять чи пишуть, то це помилка.

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Зазначимо, що заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін вважає, що люди, які говорять про розформування ТЦК, абсолютно нічого не розуміють у тому, як побудована система в армії, як все працює та як може працювати. Він зазначив, що йому теж не подобається, як сьогодні в Україні відбувається мобілізація.

— Справді, є рекрутингові центри, вони можуть допомогти і полегшити процес. У Третій штурмовій бригаді достатньо успішний досвід рекрутингу. Але можу сказати, що вся країна не зможе в наших реаліях перейти виключно на рекрутингові центри. Відмовитися від мобілізації ми не в змозі, — заявив Жорін.

На його думку, країна має працювати зі ставленням людей до процесу мобілізації. Максим Жорін вважає, що окрім несправедливості зі сторони ТЦК є ще ж і абсолютно неадекватна позиція цивільних щодо ТЦК.

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Народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю NV розкритикував ідею, висловлену деякими депутатами, про те, що слід розформувати ТЦК і відправити їх працівників на фронт. Він назвав такі заяви своїх колег непродуманими і такими, що шкодять інтересам національної безпеки і оборони України, та наголосив, що рекрутинг зараз не може замінити роботу ТЦК.

За словами Вениславського, ТЦК зараз забезпечують 95-98% мобілізаційних заходів, необхідних для поповнення резервів ЗСУ.

— В умовах війни заявляти про необхідність розпустити ТЦК, замінити їх будь-якими альтернативними формами залучення громадян до Збройних Сил — це гра проти своїх і проти державного суверенітету. У повоєнному становищі ми маємо розробити такі моделі, які залучатимуть до Збройних сил громадян, які бажають добровільно служити. Але сьогодні рекрутинг не може перекрити всі мобілізаційні заходи, які виконує ТЦК та СП , – сказав нардеп.

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Нагадуємо, 13 листопада начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істоміна провів брифінг щодо відмінностей між мобілізацією та рекрутингом до ЗСУ.

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В ході брифінгу, він прокоментував питання щодо того, чи можна з працівників ТЦК створити нові бойові бригади, про що останній час багато говорять у медійному просторі та соцмережах. Роман Істомін відповів, що з саме з працівників ТЦК точно жодної бойової бригади створити неможливо.

Речник Полтавського ОТЦК пояснив, чому із працівників ТЦК неможливо створити бойові бригади

— Працівники ТЦК — це цивільні особи… В ТЦК є працівники та військовослужбовці. Отже, безпосередньо з працівників жодної бригади створювати не можливо, — пояснив речник Полтавського ОТЦК.

Роман Істомін також зауважив, що ТЦК укомплектовані військовослужбовцями, які обмежено придатні до проходження військової служби, мали поранення чи якісь захворіння, що не дозволяє їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів. Вони пройшли ВЛК та були визнані придатними до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП та інших тилових установах. Тож, створення бойових бригад із таких військовослужбовців також неможливо.

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Цей коментар Романа Істоміна був представлений частково, окремі речення були вирвані з контексту, або перекручені багатьма Телеграм-каналами, що спотворило сутність поданої ним інформації.

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Згодом Полтавський ОТЦК надав додаткові роз’яснення з питань того, хто працює, а хто служить в ТЦК, та пояснив, що ТЦК є територіальним органом військового управління ЗСУ.

У цьому роз’ясненні наголошувалося, що перекручування фактів та створення фейків у період воєнного стану може вводити в оману населення, підривати обороноздатність держави та грати на руку ворогу.

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Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав про новий шлях для рекрутингу — відтепер командири військових частин отримали право самим займатися мобілізацією військовозобов’язаних, які добровільно виявили бажання служити.

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У вересні народний депутат Сергій Рахманін, який є членом комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки, в інтерв’ю «Українській правді» розповів, що рекрутинг дуже погано поповнює українську армію. За словами депутата, рекрутинг «ніколи в житті» не зможе забезпечити комплектування збройних сил будь-якої держави, яка веде таку повномасштабну війну.

На думку Сергія Рахманіна, рекрутинг — це приємний бонус і не більше. Водночас нардеп каже, окремим бригадам вдається досягати непоганого співвідношення рекрутів та мобілізованих з ТЦК. На його переконання, держава має вивчати цей досвід та масштабувати його на всю країну.

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Ще один народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в Україні спостерігається спад мобілізації. У зв’язку з цим, він закликав до радикальних заходів, щоб підвищити ці показники та заявив, що Україні, можливо, доведеться ухвалити законопроєкти щодо зниження призовного віку, якщо Росія оголосить мобілізацію.

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У Полтавському ОТЦК також розповідали, чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних Сил України. А також розповіли, коли припиниться вручення повісток на вулицях міст та як відбувається затримання військовозобов’язаних.