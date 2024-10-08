Понад 20 тисяч українців звернулися до центрів рекрутингу: чи може це замінити мобілізацію

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 2

Загалом в Україні налічується 40 центрів рекрутингу, проте, на переконання деяких політиків, рекрутинг не зможе забезпечити комплектування збройних сил будь-якої держави, яка веде повномасштабну війну

Станом на 6 жовтня до центрів рекрутингу української армії звернулися 20 150 осіб. Про це учора повідомили в Міністерстві оборони України.

За інформацією міністерства, 5091 особу вже розглядають як кандидата до Сил оборони, а 1726 вже розпочали військову службу або незабаром приєднаються до війська.

— Центри пропонують понад 10 000 вакансій, серед яких найпопулярніші: водії, оператори БПЛА, штабні працівники та медики, - йдеться в повідомленні Міноборони.

Загалом в Україні налічується 40 центрів рекрутингу, перший з яких було відкрито 12-го лютого у Львові. Інші центри почали відкривати навесні 2024 року.

У Кременчуці центр рекрутингу відкрили у приміщенні ЦНАПу 26 квітня. У Полтавській області тоді було відкрито 5 центрів рекрутингу.

А нещодавно, наприкінці серпня, у Кременчуці відкрили ще один центр рекрутингу 117-ї Кременчуцької окремої механізованої бригади. Він знаходиться за адресою: бульвар Українського Відродження, 7.

Деталі та адреси усіх центрів рекрутингу можна знайти на сайті Міноборони.

Чи зможе рекрутинг замінити мобілізацію

Нещодавно народний депутат Сергій Рахманін, який є членом комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки, в інтерв’ю «Українській правді» розповів, що рекрутинг дуже погано поповнює українську армію.

— Якби ви побачили цифру тих, кого рекрутували, ви б розплакалися. На превеликий жаль, вона просто жалюгідна, якщо чесно, - сказав він.

За словами депутата, рекрутинг «ніколи в житті» не зможе забезпечити комплектування збройних сил будь-якої держави, яка веде таку повномасштабну війну.

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На думку Сергія Рахманіна, рекрутинг — це приємний бонус і не більше. Водночас нардеп каже, окремим бригадам вдається досягати непоганого співвідношення рекрутів та мобілізованих з ТЦК.

— Вони роблять це активно, навіть агресивно, і їм вдається залучати людей. І, до речі, одна з тих обставин, яка є перевагою для них, вони забезпечують якісне навчання… Бригади, які активно займаються цим, вони мають менше проблем з особовим складом, ніж лінійні бригади, які покладаються в основному на офіційні рекрутингові центри, які є порожніми, — пояснив Сергій Рахманін.

На його переконання, держава має вивчати цей досвід та масштабувати його на всю країну.

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Згідно із новим законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ) військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх разом з документом, що посвідчує особу. А у співробітників ТЦК є право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати свої військово-облікові документи.