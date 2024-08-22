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У Кременчуці відкрили Центр рекрутингу 117-ї окремої механізованої бригади (додано)

Сьогодні, 14:21 Переглядів: 219

  

Новий Центр рекрутингу знаходиться на бульварі Українського Відродження, 7

У Кременчуці відкрили Центр рекрутингу 117-ї Кременчуцької окремої механізованої бригади. Він знаходиться за адресою: бульвар Українського Відродження, 7. Про це повідомила пресслужба бригади на своїй сторінці у Facebook.

— У Центрі рекрутингу можна отримати інформацію щодо вакансій на посади у 117-й ОМБр. Жодних повісток — добровольці самі зможуть обирати собі військовий фах. Рекрути, які будуть звертатися до Центру, отримають не лише вичерпні відомості про військову службу. Бажаючі долучитися до перемоги України проходитимуть відповідну підготовку, фахівці супроводжуватимуть їх на всіх етапах шляху до призначення на посаду у військовій частині, — зазначається у повідомленні.

 

Відкриття Центру рекрутингу сприятиме впровадженню прозорої та ефективної моделі залучення громадян України на військову службу.

— Рекрути матимуть можливість не лише випробувати свою міць на службі у ЗСУ, а й творити новітню історію України разом з найкращими синами нашої країни, виборюючи свободу та незалежність у лавах 117-ї ОМБр, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 квітня у Кременчуці в приміщенні центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) відкрився центр рекрутингу української армії. Тоді представник Міноборони Олексій Бежевець заявив, що це 17-й центр рекрутингу, який відкрився в Україні у такому форматі. Він додав, що таких центрів у Полтавській області буде 5 — у кожному районі та в обласному центрі.

Додано:

Як повідомила кореспонденту АрміяInform начальник відділу комунікації 117-ї ОМБр Юлія Степанюк, наразі Центр рекрутингу пропонує такі вакансії:

  • оператор БПЛА
  • сапер
  • навідник-оператор
  • бойовий медик

Створення 117-ї окремої механізованої бригади розпочалося у листопаді 2022 року відповідно до спільної директиви Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ. Формування Бригади завершилося 31 січня 2023 року — ця дата є Днем військової частини.

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Автор: Віктор Крук
Теги: рекрутинг призов ЗСУ військовослужбовці захисники
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