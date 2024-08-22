У Кременчуці відкрили Центр рекрутингу 117-ї Кременчуцької окремої механізованої бригади. Він знаходиться за адресою: бульвар Українського Відродження, 7. Про це повідомила пресслужба бригади на своїй сторінці у Facebook.
Відкриття Центру рекрутингу сприятиме впровадженню прозорої та ефективної моделі залучення громадян України на військову службу.
Нагадаємо, 26 квітня у Кременчуці в приміщенні центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) відкрився центр рекрутингу української армії. Тоді представник Міноборони Олексій Бежевець заявив, що це 17-й центр рекрутингу, який відкрився в Україні у такому форматі. Він додав, що таких центрів у Полтавській області буде 5 — у кожному районі та в обласному центрі.
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Як повідомила кореспонденту АрміяInform начальник відділу комунікації 117-ї ОМБр Юлія Степанюк, наразі Центр рекрутингу пропонує такі вакансії:
Створення 117-ї окремої механізованої бригади розпочалося у листопаді 2022 року відповідно до спільної директиви Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ. Формування Бригади завершилося 31 січня 2023 року — ця дата є Днем військової частини.
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