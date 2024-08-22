Журналістка «Кременчуцького Телеграфа» отримала гран-прі на конкурсі НСЖУ за матеріал про сексуальне насильство під час війни

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Редакція вітає колегу та пишається її здобутками

21 серпня Національна спілка журналістів України (НСЖУ) підбила підсумки конкурсу «Висвітлення сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом», на якому були відзначені роботи журналістів з різних регіонів України. У конкурсі взяли участь 26 учасників з міст, таких як Дніпро, Київ, Полтава, Харків, Миколаїв, Вінниця, Одеса та інших.

22 серпня відбулося нагородження переможців і учасників конкурсу. Гран-прі отримала Оксана Гриниченко, журналістка з «Кременчуцького Телеграфа», за матеріал «"Зґвалтували не тіло, а душу" — сповідь жінки про події початку війни, що відбувалися влітку 2014-го».

Інші переможці конкурсу:

1 місце : Олена Кущенко, журналістка-фрілансерка з Києва, за матеріал «Сила творчості: як трансформувати біль і нагадати світу про воєнні злочини», опублікований на ресурсі «Жінки — це 50% успіху України».

: Олена Кущенко, журналістка-фрілансерка з Києва, за матеріал «Сила творчості: як трансформувати біль і нагадати світу про воєнні злочини», опублікований на ресурсі «Жінки — це 50% успіху України». 2 місце : Ольга Іващенко, фотографиня The Globe and Mail (Canada), за матеріал «Sexually assaulted by Russian soldiers, survivors in Ukraine break silence to seek justice», опублікований у The Globe and Mail (Canada).

: Ольга Іващенко, фотографиня The Globe and Mail (Canada), за матеріал «Sexually assaulted by Russian soldiers, survivors in Ukraine break silence to seek justice», опублікований у The Globe and Mail (Canada). 3 місце: Наталія Діденко, журналістка «Громада. Груп», і В’ячеслав Душка, оператор, за відеоматеріал «Катівня для однієї родини із циклу фільмів Сліди/Scars», розміщений на платформі Харківського пресклубу в рамках проєкту «Харківщина; зруйнована, але незламна».

Переможці отримали грошові сертифікати та дипломи. Також були вручені спеціальні нагороди: