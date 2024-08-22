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Кременчуцька міська рада надає до 50 000 грн матеріальної допомоги демобілізованим на лікування — Гриценко

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 2

 

Кількість звернень щодо допомоги від демобілізованих кременчужан останнім часом значно зросло

Кременчуцька міська рада надає матеріальну допомогу демобілізованим мешканцям міста на лікування поранень та захворювань, отриманих під час проходження військової служби. Суми допомоги становлять від 5 до 50 тисяч гривень залежно від тяжкості поранення чи захворювання. Про це учора, 21 серпня, під час прийому громадян з особистих питань розповів секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко.

Він також нагадав, що з січня цього року кожному мобілізованому кременчужанину виплачується одноразова грошова допомога у 30 тисяч гривень.

— Ми зараз дуже активно допомагаємо не лише мобілізованим кременчужанам, а й тим, які звільнилися з військової служби. Їх досить багато. Я просто не очікував, що стільки людей у нашому місті демобілізувалися. Кількість звернень за допомогою від них за останній час значно зросла, — зазначив Юрій Гриценко.

Нагадаємо, з початку 2024 року у Кременчуці, мобілізованим виплачують 30 тисяч гривень допомоги від громади. Такі ж виплати проводяться й в інших територіальних громадах Полтавщини, проте розмір виплати всюди різний — він визначається рішеннями самої громади. У Кременчуці за цією виплатою треба звертатися до управління по роботі зі зверненнями громадян (пл. Перемоги, 2, телефон — 74-37-91, 74-37-92, 74-37-93), або до відділу по роботі з ветеранами війни департаменту соціального захисту населення (вул. Небесної Сотні, 54, телефон — 73-94-77).

За цими ж адресами можна подавати заяви та документи для отримання матеріальної допомоги від міста на лікування пораненим військовослужбовцям.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада матеріальна допомога мобілізовані поранені
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