Кременчуцька міська рада надає до 50 000 грн матеріальної допомоги демобілізованим на лікування — Гриценко

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 2

Кременчуцька міська рада надає матеріальну допомогу демобілізованим мешканцям міста на лікування поранень та захворювань, отриманих під час проходження військової служби. Суми допомоги становлять від 5 до 50 тисяч гривень залежно від тяжкості поранення чи захворювання. Про це учора, 21 серпня, під час прийому громадян з особистих питань розповів секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко.

Він також нагадав, що з січня цього року кожному мобілізованому кременчужанину виплачується одноразова грошова допомога у 30 тисяч гривень.

— Ми зараз дуже активно допомагаємо не лише мобілізованим кременчужанам, а й тим, які звільнилися з військової служби. Їх досить багато. Я просто не очікував, що стільки людей у нашому місті демобілізувалися. Кількість звернень за допомогою від них за останній час значно зросла, — зазначив Юрій Гриценко.

Нагадаємо, з початку 2024 року у Кременчуці, мобілізованим виплачують 30 тисяч гривень допомоги від громади. Такі ж виплати проводяться й в інших територіальних громадах Полтавщини, проте розмір виплати всюди різний — він визначається рішеннями самої громади. У Кременчуці за цією виплатою треба звертатися до управління по роботі зі зверненнями громадян (пл. Перемоги, 2, телефон — 74-37-91, 74-37-92, 74-37-93), або до відділу по роботі з ветеранами війни департаменту соціального захисту населення (вул. Небесної Сотні, 54, телефон — 73-94-77).

За цими ж адресами можна подавати заяви та документи для отримання матеріальної допомоги від міста на лікування пораненим військовослужбовцям.