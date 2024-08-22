На Полтавщині оштрафували підприємців на 1,5 млн грн за порушення антитютюнового законодавства

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За перше півріччя 2024 року Держпродспоживслужба оштрафувала підприємців на 1 млн 466 тисяч гривень за порушення антитютюнового законодавства. За результатами перевірок держслужбовців, 30 об’єктів господарювання притягнули до відповідальності. Про це повідомила в. о. начальника управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Ірина Максимішина на брифінгу 22 серпня.

Як вказала Максимішина, під час перевірок в основному фіксували порушення вимог статей 13, 16, 161 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», а саме:

реклама та стимулювання продажу тютюнових виробів, стимулювання продажу пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння;

відсутність знаків про заборону паління.

Нагадаємо, 11 липня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну» — зокрема, забороняється продаж цигарок та електронних сигарет з ароматизаторами.