Відзавтра діятиме оновлений поділ абонентів на черги у графіку погодинних знеструмлень — Полтаваобленерго

Відзавтра, 23 серпня, «Полтаваобленерго» змінила графік погодинного відключення електроенергії — окремі адреси перенесли до інших черг. Про це повідомила пресслужба товариства.
Метою змін є поліпшення якості електропостачання споживачів та забезпечення електропостачання об’єктів водопостачання.
Перевірити свої адреси у новому графіку можна за посиланням: Графік погодинного відключення електроенергії.
Нагадаємо, минулого разу поділ абонентів на черги у графіку погодинних знеструмлень оновили менше місяця тому, 29 липня.
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