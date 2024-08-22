Відзавтра діятиме оновлений поділ абонентів на черги у графіку погодинних знеструмлень — Полтаваобленерго

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Востаннє його змінювали менше місяця тому

Відзавтра, 23 серпня, «Полтаваобленерго» змінила графік погодинного відключення електроенергії — окремі адреси перенесли до інших черг. Про це повідомила пресслужба товариства.

Метою змін є поліпшення якості електропостачання споживачів та забезпечення електропостачання об’єктів водопостачання.

Перевірити свої адреси у новому графіку можна за посиланням: Графік погодинного відключення електроенергії.

Нагадаємо, минулого разу поділ абонентів на черги у графіку погодинних знеструмлень оновили менше місяця тому, 29 липня.