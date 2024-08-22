Лубенка пів року отримувала компенсацію від Червоного Хреста за поселення переселенців, з яких брала квартплату

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 149

У Лубнах 48-річна місцева мешканка протягом пів року отримувала грошову компенсацію від Товариства Червоного Хреста за поселення внутрішньо переміщених осіб у своєму домі, одночасно отримуючи орендну плату від квартирантів. Поліцейські повідомили жінці про підозру у скоєнні шахрайства. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Зловмисницю викрив поліцейський офіцер Лубенської тергромади Руслан Самозвон. Начальник Лубенського райвідділу поліції Євгеній Карпець зазначив, що під час досудового розслідування було встановлено, що жінка надавала недостовірну інформацію про безоплатне поселення переселенців, тоді як насправді регулярно отримувала орендну плату. Це дозволило їй пів року незаконно отримувати грошову компенсацію від Червоного Хреста.

За цим фактом правоохоронці здійснюють досудове розслідування за ч.1 та 2 ст.190 (Шахрайство, вчинено повторно) Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом, жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 21 серпня у селі Засулля відкрили нову поліцейську станцію. Правопорядок та публічну безпеку на території громади підтримує поліцейський офіцер громади капітан поліції Руслан Самозвон. Він обслуговує Засулля та Солоницю.