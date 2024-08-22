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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Лубенській громаді Полтавщини відкрили нову поліцейську станцію

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 105

Поліцейському вручили службовий автомобіль і відзначили його сумлінну службу

21 серпня у селі Засулля Лубенської територіальної громади на Полтавщині відкрили нову поліцейську станцію, повідомила пресслужба поліції. Правопорядок та публічну безпеку на території громади підтримує поліцейський офіцер громади капітан поліції Руслан Самозвон. Він обслуговує частину Лубенської громади, яка охоплює два населені пункти — Засулля та Солониця, де проживає близько шести тисяч осіб.

Роман Ніколаєнко, начальник Управління превентивної діяльності Головного управління поліції Полтавщини, зазначив, що Руслан Самозвон є одним із найдосвідченіших офіцерів громад, і висловив сподівання, що мешканці громади скоро відчують переваги постійної присутності офіцера на території обслуговування.

Лубенський міський голова Олександр Грицаєнко під час відкриття вручив поліцейському ключі від службового автомобіля Renault Duster, придбаного за кошти громади, та відзначив його сумлінну службу Почесною грамотою.

Керівниця сектору взаємодії з громадами обласної поліції Ольга Берестова підкреслила, що Руслан Самозвон добре знає специфіку населених пунктів громади та активно працює над забезпеченням безпеки місцевих жителів. Офіцер комунікує з молоддю, проводить профілактичні зустрічі з учнями, підтримує ініціативи з озеленення шкільного подвір'я, а також проводить профілактичну роботу серед людей літнього віку та з протидії випалювання сухої рослинності.

Зараз на Полтавщині діють 39 поліцейських станцій, на яких працюють обрані громадою офіцери. Загалом в області працюють 47 поліцейських офіцерів громад.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: офіцери поліцейська станція
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