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Просто й смачно — як підвищити гемоглобін у домашніх умовах

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 165

Для підвищення гемоглобіну застосовують різні продукти

Для нормалізації рівня гемоглобіну в організмі, особливо при анемії, важливо звертати увагу на раціон, включаючи продукти, багаті залізом, вітамінами та іншими поживними речовинами.

Продукти, що сприяють підвищенню гемоглобіну:

  1. М’ясо та печінка: Яловичина і печінка містять значну кількість заліза. Засвоєнню заліза допомагає вітамін С, тому ці продукти варто поєднувати з овочами або фруктами, багатими на цей вітамін.

  2. Бобові та крупи: Бобові, особливо пророщені зерна, та замочені крупи сприяють кращому засвоєнню заліза.

  3. Зелень і овочі: Помідори, цибуля, картопля, зелень, буряк, гарбуз та листя кульбаби — ці продукти багаті на залізо.

  4. Фрукти: Яблука, сливи, вишні, черешні, груші сприяють підвищенню рівня червоних кров’яних тілець.

  5. Ягоди: Чорна смородина, полуниця, чорниця, лохина — рекомендовані для вживання у свіжому вигляді.

  6. Горіхи: Споживайте сирі горіхи, особливо волоські, як джерело корисних жирів та мікроелементів.

  7. Соки: Свіжовичавлені соки з моркви, яблук, граната та буряка допомагають підтримувати нормальний рівень гемоглобіну.

Рецепти для підвищення гемоглобіну:

Болтушка для підвищення гемоглобіну:

0,7 кг буряка, 1 кг моркви, 5 курячих яєць, 1 склянка подрібнених волоських горіхів, 1 склянка натурального меду, 1 склянка вина «Кагор».

  • Змішайте всі інгредієнти, томіть у духовці протягом двох годин на низькій температурі, щоб суміш не кипіла.
  • Приймати по 1 ст. л натщесерце, зберігати в холодильнику.

Паста Амосова:

200 г родзинок, чорносливу, кураги, інжиру або фініків; 200 г будь-яких очищених горіхів; 1 середній лимон (близько 100 г); 200 г меду.

  • Змішайте всі інгредієнти в блендері та зберігайте у прохолодному місці.
  • Дорослі приймають по 1 ст. л тричі на добу за 30 хвилин до їди.

Ці рецепти допоможуть підтримати та покращити рівень гемоглобіну, але важливо пам’ятати про консультації з лікарем перед початком будь-якого лікування.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: гемоглобін залізо народні методи анемія
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