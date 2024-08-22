Просто й смачно — як підвищити гемоглобін у домашніх умовах

Для нормалізації рівня гемоглобіну в організмі, особливо при анемії, важливо звертати увагу на раціон, включаючи продукти, багаті залізом, вітамінами та іншими поживними речовинами.

М’ясо та печінка: Яловичина і печінка містять значну кількість заліза. Засвоєнню заліза допомагає вітамін С, тому ці продукти варто поєднувати з овочами або фруктами, багатими на цей вітамін.

Бобові та крупи: Бобові, особливо пророщені зерна, та замочені крупи сприяють кращому засвоєнню заліза.

Зелень і овочі: Помідори, цибуля, картопля, зелень, буряк, гарбуз та листя кульбаби — ці продукти багаті на залізо.

Фрукти: Яблука, сливи, вишні, черешні, груші сприяють підвищенню рівня червоних кров’яних тілець.

Ягоди: Чорна смородина, полуниця, чорниця, лохина — рекомендовані для вживання у свіжому вигляді.

Горіхи: Споживайте сирі горіхи, особливо волоські, як джерело корисних жирів та мікроелементів.