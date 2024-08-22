Просто й смачно — як підвищити гемоглобін у домашніх умовах

Для нормалізації рівня гемоглобіну в організмі, особливо при анемії, важливо звертати увагу на раціон, включаючи продукти, багаті залізом, вітамінами та іншими поживними речовинами.
М’ясо та печінка: Яловичина і печінка містять значну кількість заліза. Засвоєнню заліза допомагає вітамін С, тому ці продукти варто поєднувати з овочами або фруктами, багатими на цей вітамін.
Бобові та крупи: Бобові, особливо пророщені зерна, та замочені крупи сприяють кращому засвоєнню заліза.
Зелень і овочі: Помідори, цибуля, картопля, зелень, буряк, гарбуз та листя кульбаби — ці продукти багаті на залізо.
Фрукти: Яблука, сливи, вишні, черешні, груші сприяють підвищенню рівня червоних кров’яних тілець.
Ягоди: Чорна смородина, полуниця, чорниця, лохина — рекомендовані для вживання у свіжому вигляді.
Горіхи: Споживайте сирі горіхи, особливо волоські, як джерело корисних жирів та мікроелементів.
Соки: Свіжовичавлені соки з моркви, яблук, граната та буряка допомагають підтримувати нормальний рівень гемоглобіну.
0,7 кг буряка, 1 кг моркви, 5 курячих яєць, 1 склянка подрібнених волоських горіхів, 1 склянка натурального меду, 1 склянка вина «Кагор».
200 г родзинок, чорносливу, кураги, інжиру або фініків; 200 г будь-яких очищених горіхів; 1 середній лимон (близько 100 г); 200 г меду.
Ці рецепти допоможуть підтримати та покращити рівень гемоглобіну, але важливо пам’ятати про консультації з лікарем перед початком будь-якого лікування.
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