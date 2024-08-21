Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Соціальний захист

В Україні поки не планують підвищувати пенсійний вік — який вік для виходу на пенсію зараз

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 104

 

Протягом чотирьох наступних років вимоги до виходу на пенсію будуть поступово збільшуватися

В Україні не планують збільшувати пенсійний вік, навіть з огляду на скорочення трудового населення. Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю Укрінформу.

— Ми не будемо збільшувати. Стандарт, закладений у 2017 році, є оптимальним, і його варто зберегти. Він не вік людини регламентує, а кількість відпрацьованих років. Водночас у 65 років за будь-яких обставин громадянин може піти на пенсію. Зараз, на мою думку, це — нормальний варіант, — зазначила вона.

Водночас за словами Оксани Жолнович, необхідно підтримувати людей літнього віку, які хочуть залишатись на ринку праці якомога довше. Зокрема, підвищувати їхній рівень цифрової грамотності.

— Потрібно створювати умови, щоб люди пенсійного віку хотіли долучитися до роботи і щоб роботодавці теж їх розглядали як цінний ресурс, — сказала міністерка.

Зазначимо, що сьогодні право на пенсію за віком мають чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років. Вік виходу на пенсію визначає набутий страховий стаж. І протягом наступних чотирьох років вимоги до виходу на пенсію будуть поступово збільшуватися.

В Україні є багаті пенсіонери — хто вони та які виплати отримують від держави

Зараз, щоб вийти на пенсію у 60 років потрібно 31 рік страхового стажу, а у 63 роки — мати від 21 року стажу. Для 65-річних осіб для виходу на пенсію достатньо 15 років страхового стажу.

Щорічно тривалість необхідного страхового стажу для отримання пенсії зростатиме на 12 місяців. Таким чином, для осіб, які досягнуть пенсійного віку у 2028 році, буде потрібно вже 35 років страхового стажу для призначення пенсії.

Страховий стаж, потрібний для призначення пенсії, можна купити: як працює цей механізм

Страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає обов’язковому державному пенсійному страхуванню і щомісяця за неї сплачуються страхові внески, які не можуть бути меншими за встановлений мінімальний розмір.

Пенсійний вік в Україні до 2028 року збільшиться на 5 років: кого з кременчужан це стосуватиметься

Отже, для того, щоб піти на пенсію в 60 років, треба мати:

  • у 2024 році — від 31 року стажу;
  • у 2025 році — від 32 року стажу;
  • у 2026 році — від 33 року стажу;
  • у 2027 році — від 34 року стажу;
  • у 2028 році — від 35 року стажу.

Щоб вийти на пенсію в 63 роки, потрібно мати:

  • у 2024 році — від 21 до 31 року стажу;
  • у 2025 році — від 22 до 32 років стажу;
  • у 2026 році — від 23 до 33 року стажу;
  • у 2027 році — від 24 до 34 року стажу;
  • у 2028 році — від 25 до 35 року стажу.

Для виходу на пенсію у 65-річному віці достатньо мати 15 років стажу — ця вимога не змінюється.

У Мінсоцполітики зазначають, що в Україні наймолодші пенсіонери у світі — середній пенсійний вік українських пенсіонерів наразі становить 54 роки.

ПО ТЕМІ:

Скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії — дані з декларацій 

В Україні наймолодші пенсіонери у світі та низькі виплати: в країні готують пенсійну реформу

Після війни українці не зможуть виходити на пенсію в 60 років — міністерка соцполітики

Хто з пенсіонерів має право на надбавки до пенсії: які доплати існують та як їх отримати

Хто в Україні має право на достроковий вихід на пенсію за віком до досягнення 60 років

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Мінсоцполітики пенсії пенсіонери страховий стаж вихід на пенсію
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх