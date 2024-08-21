В Україні поки не планують підвищувати пенсійний вік — який вік для виходу на пенсію зараз

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 104

Протягом чотирьох наступних років вимоги до виходу на пенсію будуть поступово збільшуватися

В Україні не планують збільшувати пенсійний вік, навіть з огляду на скорочення трудового населення. Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю Укрінформу.

— Ми не будемо збільшувати. Стандарт, закладений у 2017 році, є оптимальним, і його варто зберегти. Він не вік людини регламентує, а кількість відпрацьованих років. Водночас у 65 років за будь-яких обставин громадянин може піти на пенсію. Зараз, на мою думку, це — нормальний варіант, — зазначила вона.

Водночас за словами Оксани Жолнович, необхідно підтримувати людей літнього віку, які хочуть залишатись на ринку праці якомога довше. Зокрема, підвищувати їхній рівень цифрової грамотності.

— Потрібно створювати умови, щоб люди пенсійного віку хотіли долучитися до роботи і щоб роботодавці теж їх розглядали як цінний ресурс, — сказала міністерка.

Зазначимо, що сьогодні право на пенсію за віком мають чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років. Вік виходу на пенсію визначає набутий страховий стаж. І протягом наступних чотирьох років вимоги до виходу на пенсію будуть поступово збільшуватися.

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Зараз, щоб вийти на пенсію у 60 років потрібно 31 рік страхового стажу, а у 63 роки — мати від 21 року стажу. Для 65-річних осіб для виходу на пенсію достатньо 15 років страхового стажу.

Щорічно тривалість необхідного страхового стажу для отримання пенсії зростатиме на 12 місяців. Таким чином, для осіб, які досягнуть пенсійного віку у 2028 році, буде потрібно вже 35 років страхового стажу для призначення пенсії.

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Страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає обов’язковому державному пенсійному страхуванню і щомісяця за неї сплачуються страхові внески, які не можуть бути меншими за встановлений мінімальний розмір.

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Отже, для того, щоб піти на пенсію в 60 років, треба мати:

у 2024 році — від 31 року стажу;

у 2025 році — від 32 року стажу;

у 2026 році — від 33 року стажу;

у 2027 році — від 34 року стажу;

у 2028 році — від 35 року стажу.

Щоб вийти на пенсію в 63 роки, потрібно мати:

у 2024 році — від 21 до 31 року стажу;

у 2025 році — від 22 до 32 років стажу;

у 2026 році — від 23 до 33 року стажу;

у 2027 році — від 24 до 34 року стажу;

у 2028 році — від 25 до 35 року стажу.

Для виходу на пенсію у 65-річному віці достатньо мати 15 років стажу — ця вимога не змінюється.

У Мінсоцполітики зазначають, що в Україні наймолодші пенсіонери у світі — середній пенсійний вік українських пенсіонерів наразі становить 54 роки.