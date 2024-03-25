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В Україні є багаті пенсіонери — хто вони та які виплати отримують від держави

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 217 Коментарів: 1

 

Пенсія розміром у 200 тисяч гривень — не межа для особливої категорії українських громадян

Середня пенсія судді в Україні сягає 100 тисяч гривень. При цьому за три останні роки середні пенсії суддів зросли майже на 30 тисяч гривень. А деякі судді у відставці можуть отримувати виплати після виходу на пенсію понад 200 тисяч гривень щомісяця.

Про це йдеться у даних, які Пенсійний фонд надав у відповідь на запит OBOZ.UA. Наприклад, колишній голова Верховного суду України Ярослав Романюк задекларував за 2023 рік прибуток від Пенсійного фонду в розмірі 2 млн 937 тисяч 27 гривень. Тобто щомісячно він отримував у середньому 244,7 тисячі гривень.

Зазначимо, що судді на заслуженому відпочинку одержують щомісячне довічне грошове утримання, яке є аналогом пенсії, проте призначається та виплачується за окремим спеціальним законом.

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За повідомленням «Слідства-інфо» Україна витрачає з держбюджету на утримання суддів у відставці щорічно понад 4 млрд грн.

Для звичайних українців розмір пенсії обмежений 10 прожитковими мінімумами для тих, хто втратив працездатність. З 1 січня 2024 року це 23610 грн.

Конституційний суд розглядав питання щодо встановлення обмеження розмірів пенсії суддів й вирішив що обмежувати розмір довічного грошового утримання суддів у відставці неправильно, бо це порушення конституційних норм.

Розмір пенсії судді залежить від його стажу, а також від розміру зарплат, які отримують працюючі судді на відповідній посаді. Мінімальна пенсія судді у відставці — 50% від зарплати працюючого судді. А якщо стаж понад 20 років, то за кожний наступний рік роботи пенсія збільшується на 2%. Максимальний розмір виплати не може бути більшим за 90% зарплати судді. Щоб одержувати 90%, потрібно працювати суддею 40 років.

Середня пенсія в Україні зараз становить 5 385 грн — при цьому кожен другий пенсіонер в Україні отримує менше ніж 4 тис. грн.

Як раніше писав «Кременчуцький ТелеграфЪ», українські пенсіонери виграли у держави в судах понад 66 млрд грн, але у бюджеті немає коштів для того, щоб виплатити цей борг. Більшість із тих, хто виграв суди — військові пенсіонери.

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Автор: Віктор Крук
Теги: пенсії ПФУ судді
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Коментарі: 1

869
Andron777:
Сьогодні, 13:15

Короче, поки працюють на хабарях та високій зарплатні сидять, а як виходять на пенсію то теж в накладі не лишаються. 


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